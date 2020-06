La théorie du Big Bang!!! Connaître toutes les théories folles et les GOSSIPS autour du spectacle et en réalité !!!

The Big Bang Theory est une sitcom télévisée américaine. Les créateurs de l’émission sont Chuck Lorre et Bill Prady. L’émission a commencé en septembre 2007 et le dernier épisode a été diffusé en mai 2019. Il y a eu jusqu’à présent un total énorme de 279 épisodes de l’émission de comédie avec un total de 12 saisons.

La théorie du Big Bang a eu sa propre part de hauts et de bas au fil des ans. La première saison a été juste. Les deuxième et troisième saisons ont été comparativement meilleures. Mais dès que les saisons se sont écoulées, les critiques ont commencé à se plaindre de la qualité comique de l’émission.

Potins autour de la théorie du Big Bang

Dans tous les hauts et les bas de l’histoire du spectacle, le spectacle a créé beaucoup de potins dans le monde entier. Certains des potins les plus fous incluent pourquoi Kaley a divorcé, pourquoi Jim a-t-il caché le fait qu’il était gay jusqu’à la saison 5 et quand un nouveau spin-off sera-t-il sorti?

Chuck Lorre déclare qu’il ne prévoit pas de publier un nouveau spin-off pour le spectacle dans un avenir proche. Il n’y aura même pas de saison 13 pour The Big Bang Theory Show. Le spectacle est définitivement terminé et le nouveau tournage ne recommencera plus jamais.

Il existe de nombreuses autres rumeurs concernant Kaley Cuoco. Comme son comportement et ses combats avec des collègues co-stars sur les plateaux de The Big Bang Theory. Outre tous les potins autour du spectacle, le spectacle s’est avéré être l’un des meilleurs de tous les temps.

La nouvelle du divorce de Kaley n’était également qu’une rumeur et la rumeur s’est révélée fausse. La star de Big Band Theory vit maintenant avec son mari et mène une très bonne vie.

Les nouvelles concernant Jim Parson étant gay sont vraies. La star de Big Bang Theory a récemment déclaré que la raison pour laquelle il n’avait pas laissé la vérité éclater avant la saison 5. Il a déclaré que lorsque la série a été diffusée, la communauté LGBT n’était pas considérée comme si bonne. Il a donc décidé de garder le secret à ce moment-là.