La texture PS5 présente de minuscules symboles PlayStation

Faites confiance à Internet pour découvrir des choses qui sont presque invisibles à l’œil nu. Un utilisateur de ResetEra a publié des photos agrandies de la PlayStation 5, du DualSense, de la caméra PS5 et du casque qui montrent un détail incroyable que nous avons tous manqué: la texture. C’est vrai, la PS5 et ses périphériques comportent de minuscules symboles PlayStation!

Avec crédit à brokenswiftie, consultez les images ci-dessous (cliquez ou ouvrez dans une nouvelle fenêtre pour agrandir):

Assez astucieux, non?

Cette découverte est survenue juste un jour après que nous ayons partagé les commentaires du chef du marketing mondial et de l’expérience client de PlayStation, Eric Lempel, sur la conception de la console. Lempel a laissé entendre que les images et les vidéos ne rendent pas justice à la conception de la PS5 et a déclaré qu’il y avait « beaucoup de fonctionnalités intéressantes et surprenantes » qui attendaient les joueurs lorsqu’ils voient le matériel en personne. On dirait que les joueurs en ont déjà trouvé un!

« C’est magnifique, c’est juste une merveille », a poursuivi Lempel. « Je pense que les gens vont adorer avoir chez eux, c’est quelque chose qu’ils voudront montrer. »

« Nous voulions faire quelque chose qui était audacieux et presque audacieux », a déclaré Jim Ryan du SIE à CNet. «Nous voulions quelque chose tourné vers l’avenir et tourné vers l’avenir, quelque chose pour les années 2020.» S’exprimant séparément à la BBC, Ryan a ajouté: «La PlayStation se trouve dans le salon de la plupart des maisons, et nous avons en quelque sorte pensé qu’il serait agréable de fournir un design qui ornerait vraiment la plupart des espaces de vie. C’est ce que nous avons essayé de faire. Et, vous savez, nous pensons que nous avons réussi dans ce domaine. «

Que pensent nos lecteurs de ce petit détail?

[Source: ResetEra]