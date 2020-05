La tête de PlatinumGames n’est pas encore époustouflée par les consoles de nouvelle génération

Le chef de PlatinumGames, Atsushi Inaba, a reçu un peu de contrecoup l’an dernier quand il a dit qu’il avait du mal à s’enthousiasmer pour le matériel de nouvelle génération parce qu’il ne voyait rien de «super innovant». Beaucoup pensaient qu’Inaba sautait le pistolet et était négatif, mais dans une nouvelle interview avec Video Games Chronicle, Inaba a déclaré que bien que l’industrie des jeux ait parcouru un long chemin, rien de ce que nous avons entendu sur la PlayStation 5 ou la Xbox One X jusqu’à présent peut être considéré comme révolutionnaire.

En utilisant un exemple de Remake de Final Fantasy VII, Inaba a déclaré qu’il était heureux de voir les développeurs repousser les limites en termes de graphisme et de technologie, mais il n’anticipe pas de saut majeur entre les consoles de génération actuelle et de prochaine génération. Cela dit, il considère que la Nintendo Switch est «très révolutionnaire» dans la façon dont elle a transformé l’expérience de la console domestique en une expérience portable.

Inaba a déclaré:

Je pense que les annonces que nous avons faites pour les dernières générations de consoles, bien que toutes bonnes et intéressantes, et bien sûr je suis heureux pour nous en tant que développeurs d’avoir une meilleure technologie sur laquelle travailler … c’est un avenir « perceptible ». Il n’y a pas la surprise extrême ou la qualité inattendue que j’ai ressentie du saut aux consoles précédentes. Maintenant, je vois les annonces et je pense, « oh, c’est cool » et puis la minute suivante, je pense, « hmmm … que dois-je regarder sur Netflix ce soir? »