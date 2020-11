La tempête tropicale Eta touche les Keys de Floride

HAVANE – Un renforcement de la tempête tropicale Eta a touché terre dimanche soir sur Decrease Matecumbe Key en Floride, quelques jours après avoir laissé des dizaines de personnes sans vie et plus de 100 manquantes au Mexique et en Amérique centrale.Le US Nationwide Hurricane Heart à Miami a déclaré des avertissements d’ouragan et d’onde de tempête pour les Keys d’Ocean Reef à Dry Tortugas, en collaboration avec la baie de Floride.- – – Les agents de la Floride ont fermé les plages, les ports et les sites Web de test COVID, fermé les transports en commun et exhorté les résidents à rester à l’écart de la route. Un certain nombre d’abris ont également été ouverts à Miami et dans les Keys de Floride pour les résidents des maisons cellulaires et des zones à faible mensonge. Le comté de Broward a également fermé les cours en personne lundi et Miami semblait sur le point de faire de même. Dimanche soir, les autorités de Lauderhill, en Floride, ont répondu à un rapport faisant état d’une voiture qui s’était enfoncée dans un canal. Des images prises par des objets de cheminée sur les lieux à environ 30 miles (48 kilomètres) au nord de Miami ont confirmé que les sauveteurs cherchaient ce qui donnait l’impression d’être des eaux inondées à proximité d’une zone de stationnement de voiture.Les pompiers ont tiré une personne d’une voiture et emmené la personne touchée à un hôpital dans une situation importante, conformément à un communiqué de presse de l’agent d’information publique de Lauderhill Fireplace. Les intervenants avaient persévéré pour chercher les autres.Eta avait des vents les plus soutenus de 100 km / h dimanche soir et était centré à environ 30 miles (45 kilomètres) à l’est-nord-est de Marathon, en Floride, et 70 miles (115 kilomètres). à l’est-nord-est de Key West. Il effectuait un transfert ouest-nord-ouest à 22 km / h (14 mi / h) .Extra: La tempête tropicale mortelle Eta cible la Floride, pourrait être le premier effondrement de l’État de la saison des ouragans historique La tempête a gonflé les rivières et inondé les zones côtières de Cuba, l’endroit où 25000 avaient été évacués. Cependant, aucun bilan n’a été fait sur les morts. Un autre a frappé Cuba en même temps que des chercheurs au Guatemala cherchaient quand même des personnes que l’on croyait ensevelies par un glissement de terrain causé par la pluie. Dimanche, les autorités ont porté le nombre de morts reconnu à 27 sur 15 et ont déclaré qu’il en manquait plus de 100 au Guatemala, dont beaucoup dans le glissement de terrain à San Cristobal Verapaz. Quelque 60000 personnes avaient été évacuées au Guatemala. En outre, le pape François a évoqué dimanche les habitants d’Amérique centrale, frappés par un violent ouragan, qui a fait de nombreuses victimes. et de graves dommages, aggravés aussi bien par l’état de choses déjà gênant en raison de la pandémie. » En discutant avec les dévoués rassemblés sur la place Saint-Pierre, François a prié pour que «le Seigneur accueille les défunts, console leurs foyers et entretient tous ceux-ci si éprouvés, en plus de tous ceux qui font de leur mieux pour les aider.» En Floride, Gov Ron DeSantis a déclaré samedi l’état d’urgence pour huit comtés à l’arrivée de l’État à l’approche d’Eta, exhortant les habitants à faire le plein de provisions. Le sud de la Floride a commencé à vider les ports et une petite variété d’abris a été ouverte à Miami et dans les Keys de Floride pour les résidents des maisons cellulaires et des zones basses.Le comté de Miami-Dade a déclaré l’état d’urgence vendredi soir et a également averti qu’une surveillance des inondations pourrait être affectée. Dans le sud supplémentaire dans les Keys, les agents avaient suivi la tempête de près, mais n’avaient pas d’autre plan que d’évacuer les vacanciers ou les résidents. Ils ont exhorté les résidents à sécuriser leurs bateaux et ont inspiré les invités à envisager de modifier les plans jusqu’à ce qu’Eta ait remis.Eta a d’abord frappé le Nicaragua comme un ouragan de classe 4, et les autorités du Panama au Mexique avaient néanmoins surveillé les dommages après des jours de pluies torrentielles tout au long de la semaine. Au Guatemala, les groupes de recherche devaient d’abord surmonter un certain nombre de glissements de terrain et de boue profonde simplement pour réussir à positionner l’endroit où les agents ont estimé qu’environ 150 maisons avaient été dévastées.Dans le village le plus touché, Quejá, au moins 5 nos corps ont été détruits. été tiré de la boue. Le quartier autochtone d’environ 1200 habitants se composait de maisons faciles aux toits de bois et d’étain accrochés au flanc de la montagne.Le personnel de secours a utilisé un hélicoptère pour évacuer le survivant Emilio Caal, qui a déclaré avoir égaré jusqu’à 40 parents et membres de sa famille. Caal, 65 ans, a subi une luxation de l’épaule lorsque le glissement de terrain a envoyé des pierres, du bois et de la terre sur la maison où il était sur le point de s’asseoir pour déjeuner avec son épouse et ses petits-enfants. Caal a déclaré qu’il avait été soufflé de plusieurs mètres (mètres) par l’entraînement du toboggan, et qu’aucun des autres n’avait été capable de sortir. « Mon épouse est sans vie, mes petits-enfants sont sans vie », a déclaré Caal de près Le porte-parole des pompiers, Ruben Tellez, a déclaré qu’au moins une personne supplémentaire est décédée dimanche au Guatemala lorsqu’un petit avion s’est écrasé alors qu’il transportait des secours dans l’espace sinistré.Au Honduras voisin, María Elena Mejía Guadron, 68 ans, est décédée lorsque les eaux brunes de la rivière Chamelecon se sont déversées dans le quartier de Planeta à San Pedro Sula avant l’aube jeudi.Dans le sud du Mexique, tout au long de la frontière avec le Guatemala, 20 personnes sont mortes alors que de fortes pluies attribuées à l’Eta ont déclenché des glissements de terrain et gonflé les ruisseaux et les rivières, conformément à Elías Morales Rodríguez, responsable de la protection civile de l’État du Chiapas.Le pire incident au Mexique s’est produit dans le canton de montagne de Chenalho, le lieu où 10 personnes avaient été emportées par un ra flux gonflé; leurs corps avaient été découverts plus tard en aval. Les inondations dans l’État voisin de Tabasco étaient si dangereuses que le président Andrés Manuel López Obrador a arrêté une visite dans l’ouest du Mexique et s’est envolé pour Tabasco, son État d’origine, pour superviser les efforts d’aide .––– Les rédacteurs de presse connexes Kelli Kennedy à Fort Lauderdale, en Floride, Marlon González à Tegucigalpa, au Honduras, et Frances D’Emilio à Rome, en Italie, ont contribué à ce rapport.

