La télévision par câble est-elle une arnaque? Pourquoi? – .

02 déc

2020

À l’époque où elle a fait son apparition sur la scène télévisuelle américaine, la télévision par câble était une technologie nouvelle et passionnante. Il a relayé des émissions claires 24h / 24 et 7j / 7 via un ensemble limité de chaînes, qui étaient saines et comprenaient la meilleure programmation que quiconque pouvait demander dans leur gamme. Cela l’a instantanément rendu célèbre auprès des téléspectateurs américains, qui en avaient assez de la télévision terrestre. Peu à peu, les rangs des clients de la télévision par câble se sont gonflés, jusqu’à ce que presque tout le monde aux États-Unis ait une sorte d’accès au câble chez eux. Maintenant, les câblodistributeurs auraient dû maintenir cette norme de transmission dans l’idéal, mais ils ont choisi d’être cupides. Ils ont gonflé leurs bouquets de chaînes hors de proportion, préférant la quantité à la qualité, et ont augmenté les prix multiples. Ils ont rendu difficile pour un consommateur moyen de supporter les dépenses. Même aujourd’hui, les gens doivent payer environ 120 $ par mois pour la télévision par câble. Cela nous amène à la question: la télévision par câble est-elle une arnaque? Oui ou non? Découvrons ci-dessous.

Plus de chaînes, moins de temps

De nos jours, un bouquet câblé typique comprend plus de 100 chaînes. Supposons que vous achetiez un tel forfait pour votre maison parce que vous n’avez pas le choix. Combien de ces cent chaînes allez-vous réellement regarder chaque jour avant de devoir les payer toutes à la fin du mois? Je dirais environ 10 à 15, selon votre goût et votre temps. Ainsi, en élargissant inutilement leurs listes de chaînes, les câblodistributeurs demandent plus des spectateurs qui ne regardent qu’un peu. Il y a des exceptions, bien sur. Télévision par câble Cox vous permet de personnaliser votre bouquet de chaînes à votre guise. Son plan de démarrage comprend un nombre de chaînes de plus de 75 chaînes, auquel vous pouvez ajouter des «paks» de programmation spéciaux tels que les réseaux sportifs, en espagnol et premium. Le prix de ce forfait commence à partir de 25 $ par mois.

À part cela, c’est le même jeu partout – trop de chaînes, trop peu de temps. Alors, pourquoi quelqu’un paierait-il l’excédent?

Principaux réseaux dans des packages plus coûteux

Les câblodistributeurs classent leurs plans de télévision de manière à ce qu’il existe un niveau d’entrée de gamme, un niveau intermédiaire et un niveau supérieur. Le nombre de canaux pour chaque niveau peut différer en fonction du prix. Maintenant, ce qui se passe dans la plupart des cas, c’est que les fournisseurs incluent des réseaux de télévision de qualité inférieure dans leurs forfaits de base. En d’autres termes, les plans d’entrée de gamme sont relativement moins chers, mais ils n’ont presque pas de variété de contenu en plus des canaux d’accès locaux peu appétissants, des canaux d’achat par défaut et seulement une poignée de réseaux intéressants tels que NBC, FOX, ABC ou QVC, etc.

Pour mettre la main sur les chaînes câblées haut de gamme qui satisfont vraiment votre envie de films, de dramatiques, de sports, de style de vie, d’émissions pour enfants ou de documentaires sur la nature, vous devrez aller au-delà du forfait de base et investir dans une catégorie supérieure. Cela vous coûtera plus cher et vous chargera de chaînes supplémentaires que vous n’aurez peut-être pas envie de regarder, mais une mise à niveau fournira la programmation limitée qui vous intéresse.

Frais cachés

Vous le savez peut-être déjà, mais les câblodistributeurs sont connus pour faire de la publicité à bas prix mais facturer davantage sur papier. Consumer Reports de l’année dernière a étudié environ 800 factures et a constaté que les gens paient 450 $ par an en plus des tarifs annoncés fixés par les câblodistributeurs. Ces frais supplémentaires incluent les frais mensuels pour les décodeurs câblés, les DVR, les taxes de service et les suppléments de diffusion, etc. Voici une ventilation des coûts cachés de Xfinity pour vous donner une idée de ce qui sort de votre poche chaque mois:



Contrairement aux attentes, la situation est pire lorsque vous groupez. Les câblodistributeurs encouragent le groupage comme moyen pour les gens d’acheter plusieurs services à la fois. Ils «disent» que le prix de chaque service est réduit au minimum lorsque vous groupez. Est-ce vrai? Les frais cachés prouvent le contraire. En prélevant les «frais sournois» combinés sur votre facture apparemment «à prix réduit», les câblodistributeurs compensent la baisse de prix derrière le rideau.

De plus, tous les fournisseurs ne vous permettent pas de regrouper les services comme vous le souhaitez. Certains peuvent vous offrir des vitesses de téléchargement plus élevées, mais une gamme de chaînes insipide. D’autres pourraient faire des compromis sur les vitesses de diffusion et vous submerger avec des centaines de chaînes que vous pourriez même ne pas regarder. Il est important de trouver le bon équilibre, et trouver le bundle parfait avec des vitesses et un nombre de canaux adéquats est un tout autre exploit.

Verdict final

Alors, la télévision par câble est-elle une arnaque? Oui et non. L’accent mis par Cable sur la quantité plutôt que sur la qualité du contenu, les frais cachés et une catégorisation des forfaits axée sur le profit qui incite les téléspectateurs à acheter des niveaux plus élevés s’ils veulent que leurs réseaux préférés ressemblent à un truc. Mais, là encore, certains fournisseurs donnent une valeur appropriée pour le prix et laissent les clients satisfaits. Ce n’est pas mal du tout. Vous devez juste faire attention à l’endroit où vous vous en tenez et au type de fournisseur avec lequel vous vous attaquez.