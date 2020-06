La technologie moderne est « plus magique que Harry Potter », explique Joris Laarman

Le designer néerlandais Joris Laarman explique comment il vise à utiliser la technologie numérique pour créer des objets qui résonnent avec les gens sur le plan émotionnel dans la prochaine conférence de notre série avec Friedman Benda pour VDF. Regardez en direct à partir de 11 h 00, heure du Royaume-Uni.Depuis son diplôme de Design Academy Eindhoven en 2003, Laarman s’est bâti une carrière en expérimentant des technologies numériques de pointe et en les adaptant et en les cooptant pour créer des pièces de design. Le projet MX3D, un pont métallique de 12 mètres de long, entièrement imprimé en 3D à l’aide de bras robotiques et traversera un canal à Amsterdam lors de son installation plus tard cette année.Le designer néerlandais Joris Laarman a construit sa carrière en expérimentant avec les technologies numériques, mais Laarman n’est pas intéressé à utiliser la technologie pour la technologie, a-t-il déclaré au conservateur et historien Glenn Adamson dans la dernière interview de Design in Dialogue de la galerie de New York Friedman Benda que nous publions dans le cadre du Virtual Design Festival. « La technologie est plus magique que la magie dans les livres de Harry Potter, « at-il dit. « Je pense que la technologie fait honnêtement des choses ou rend possible des choses qui étaient inimaginables il y a même cinq ans. » « C’est difficile, mais j’essaie d’utiliser la technologie pour créer quelque chose de riche en émotion, ou quelque chose de poétique, plutôt que juste quelque chose qui est hautement technologique « , a-t-il ajouté. Le pont MX3D, qui a été imprimé en 3D par des bras robotisés, est l’un des projets les plus connus de Laarman. La photographie de Thijs WolzakLaarman retrace sa fascination pour la technologie numérique dans un documentaire qu’il a vu au début des années 2000, qui présentait un outil numérique qui avait été développé pour optimiser la géométrie des supports de moteur pour les voitures en utilisant le moins de matière possible. une pièce solide de forme géométrique, le logiciel a généré des formes organiques inattendues de densités variables déterminées par les forces spécifiques que la pièce devait supporter. Les algorithmes informatiques peuvent créer « une très belle esthétique organique » Mais alors que le logiciel a été conçu pour une efficacité maximale, Laarman a vu son potentiel sculptural aussi. « La chose étonnante à ce sujet, à mon avis, est qu’il utilise un algorithme pour optimiser une forme et réduire son poids, semblable à un processus évolutif », a expliqué Laarman. « Mais il crée également un très bel organique Et quand j’ai regardé ça, c’était comme regarder l’ère industrielle se transformer en une ère numérique. Comment la forme géométrique dictait par les limitations des machines industrielles est remplacée par une forme intelligente informée par l’IA. Et cela m’a amené à penser à l’utiliser comme une sorte d’outil de sculpture du futur. « Joris Laarman a utilisé un algorithme informatique pour concevoir sa chaise Bone en 2006. Photographie par Jon LamLe résultat des expériences de Laarman avec la technologie a été sa chaise Bone en 2006 , que Laarman a conçu en tandem avec un algorithme, puis moulé en une seule pièce d’aluminium. La chaise est ainsi appelée en raison des similitudes entre la façon dont l’algorithme fonctionne et la croissance des os, accumulant de la matière uniquement là où elle est nécessaire pour maintenir un équilibre optimal entre la force et le poids. « Ce n’est pas seulement mon propre avis esthétique, c’est un ordinateur, m’aidant essentiellement d’une manière que je ne pourrais jamais penser à moi avec la création de la forme », a déclaré Laarman. Laarman’s Soft Gradient Chair comportait une mousse ressemblant à une structure imprimée en 3D. Photographie par Joris Laarman LabLaarman développera les idées qu’il a explorées dans Bone Chair dans sa série Microstructures en 2014, une paire de chaises fabriquées à partir de structu res dont la densité varie en fonction des exigences fonctionnelles dans différentes parties des chaises. L’une des pièces, appelée Soft Gradient Chair, est en polyuréthane thermoplastique. « Lorsque les cellules sont denses, elles deviennent structurelles et où les cellules sont ouvertes, ils deviennent doux et confortables, a expliqué Laarman. Les robots complètent la portée du pont imprimé en 3D pour le canal d’Amsterdam Une autre version, appelée Aluminium Gradient Chair, présente une structure plus solide produite à partir d’aluminium fritté au laser. « La chaise est solide là où nous avions besoin de force et de stabilité et elle devient plus légère et ouverte où nous voulons réduire le poids de la chaise « , a déclaré Laarman. «Vous pouvez regarder directement à travers la chaise, alors qu’il s’agit d’une structure tridimensionnelle.» La chaise Gradient en aluminium de Laarman a été fabriquée en aluminium fritté au laser. Photographie de Joris Laarman Lab Selon Laarman, il a peu d’intérêt à travailler comme designer traditionnel. Il appelle son entreprise, qu'il a fondée avec sa partenaire Anita Star en 2004, un laboratoire plutôt qu'un studio et préfère faire un travail qui vise à faire avancer l'industrie et à changer les perceptions des gens sur la technologie. « J'aime expérimenter, j'aime passer d'une expérience à l'autre et créer le travail le plus expressif que nous puissions communiquer à un public le plus large possible pour inspirer le plus de monde possible « , a-t-il déclaré. « C'est ce dans quoi nous sommes bons. » 