La taxe sur l’App Store fait-elle d’Apple un monopole? Les États-Unis et l’Europe prévoient d’enquêter

La réduction de 30% qu’Apple prend pour les paiements intégrés et les abonnements payés via la plate-forme de paiement App Store d’Apple (qui tombe à 15% pour les abonnements après la première année) est un véritable point de discorde avec les développeurs et les consommateurs. Parce que vous ne pouvez pas charger des applications à partir d’un magasin d’applications tiers comme vous le pouvez avec Android, Apple est sondé par des enquêteurs anti-trust ici et à l’étranger et est l’objet d’un recours collectif intenté par des clients d’Apple qui estiment que la soi-disant taxe Apple combinée à l’impossibilité de charger une application de côté augmente les prix qu’ils paient pour acheter une application payante sur l’App Store.

Représentant David Cicilline (D-RI) accusé Apple de commettre un « vol sur route » Le podcast du Verge. Le membre du Congrès a déclaré: « En raison du pouvoir de marché qu’Apple possède, il fait payer des loyers exorbitants – des vols sur les routes, essentiellement – intimidant les gens à payer 30% ou refusant l’accès à leur marché. Cela écrase les petits développeurs qui ne peuvent tout simplement pas survivre avec ceux types de paiements. S’il y avait une réelle concurrence sur ce marché, cela ne se produirait pas. » À côté de Cicilline sur le podcast était David Heinemeier Hansson, directeur technique de Basecamp. Ce dernier venait de voir l’application de messagerie premium de 99 $ de son entreprise, « Hey », rejetée de l’App Store, car elle n’offrait pas aux utilisateurs un moyen de la payer dans l’application. Cela aurait empêché Apple de retirer sa réduction de 30% aux abonnés.

Les grands et petits développeurs disent qu’ils ont peur de croiser Apple qui pourrait revenir les mordre dans les fesses quand viendra le temps de faire approuver une nouvelle application. Le représentant Cicilline a ajouté que « de nombreuses personnes se sont manifestées pour partager leurs expériences, qui sont terrifiées par les représailles économiques, qui ont peur de ne pas pouvoir survivre aux représailles économiques que ces grandes plates-formes peuvent imposer en raison du pouvoir qu’elles ont, et nous l’intention de poursuivre ces allégations très au sérieux. C’est un vrai problème sur le marché. C’est une conséquence directe de l’énorme pouvoir de marché, du fait qu’Apple est le gardien de ces développeurs, et nous avons entendu de très nombreux exemples. «

Heinemeier Hansson de Basecamp a expliqué pourquoi les développeurs, comme son entreprise, se sentent obligés de dire « à quelle hauteur? » quand Apple dit « Jump ». Le CTO dit: « Personne n’a le choix. Tout le monde est pétrifié … et j’ai compris. Si vous êtes une société cotée en bourse, vous ne pouvez pas vous le permettre. Vous ne pouvez pas vous permettre de déposer vos revenus et de dire: » Oh, nous venons de perdre 50% de nos revenus au dernier trimestre parce que nous avons eu un problème avec Apple. » Et si vous êtes un petit développeur, vous ne pouvez pas vous le permettre littéralement, car vous ferez faillite – vous perdrez votre maison s’ils vous expulsent de l’App Store. «

Le House Antitrust Committee, dirigé par Cicilline, a demandé aux PDG de Google, Facebook, Amazon et Apple de témoigner alors que le comité sonde l’App Store et la demande de Google que les fabricants de téléphones installent le navigateur Chrome et la recherche Google s’ils souhaitent obtenir une licence pour les services Google Play. Alors que trois des PDG ont indiqué qu’ils témoigneraient, Tim Cook d’Apple ne s’est pas encore engagé.

En plus de faire face à une enquête antitrust aux États-Unis, il y a quelques jours, l’UE a annoncé qu’elle entamait deux enquêtes sur les pratiques commerciales d’Apple. La première sonde examinera l’exigence d’Apple que les développeurs utilisent la propre plate-forme d’achats intégrés d’Apple et les options dont disposent les développeurs s’ils ne veulent pas l’utiliser. Le problème ici est que lorsque des applications tierces concurrencent dans l’App Store avec les propres applications d’Apple, cette dernière a un avantage. Par exemple, Spotify et Apple Music ont exactement le même prix en ligne avec des plans d’un mois au prix de 9,99 $ par mois et 14,99 $ par mois pour un plan familial avec jusqu’à six membres. Mais dans l’App Store, Spotify augmente ses prix de 30% pour couvrir la taxe Apple. Cet abonnement mensuel de 9,99 $ devient 12,99 $, ce qui donne à Apple Music un avantage dans la propre boutique d’applications iOS d’Apple.

La deuxième enquête porte sur la façon dont Apple restreint les développeurs dans une situation similaire à celle de Spotify en informant les utilisateurs d’iPhone et d’iPad qu’ils peuvent acheter la même application moins cher s’ils s’abonnent en dehors de l’App Store.

Big Tech a une grosse bulle dans le dos et les États-Unis et l’UE cherchent à frapper ces entreprises là où cela leur fait le plus mal.