La taille de la batterie et la facilité de remplacement de l’iPhone 12 mini vs 12 Pro Max désolé par les démontages

Eh bien, c’est peut-être le matin pour le iPhone 12 Pro Max et 12 mini sortent ici aux États-Unis, mais cela fait une journée entière en Europe, et les assistants de réparation de Kaputt a réussi à marquer les premiers démontages des deux combinés juste à temps pour leur sortie aux États-Unis.

La capacité de la batterie de l’iPhone 12 Pro Max révélée par le démontage

Batterie Apple iPhone 12 Pro Max: 3678mAh

En plus de présenter les entrailles des téléphones, les réparateurs courageux de Kaputt nous a envoyé une photo de près et personnelle du iPhone 12 Pro Max et 12 mini batteries côte à côte pour la première fois.

Comme vous pouvez le voir, à 3678mAh (12 Pro Max) et 2227mAh (12 mini), le Les rumeurs sur la capacité de la batterie de l’iPhone 2020 se sont avérées vraies, et la taille de la batterie du Max est en effet plus petite que celle du 11 Pro Max, même si Apple cite la même durée de vie de la batterie.

Qu’est-ce que les gens de Kaputt ont appris d’autre de leur session de démontage de l’iPhone 12 Pro Max?

Relativement facile à ouvrir

Batterie 3678mAh en forme de L

Écran et câble d'écran tactile combinés en un

Taille de la batterie de l’iPhone 12 mini

Mini batterie Apple iPhone 12: 2227mAh

Malheureusement, nos craintes les plus profondes concernant la mini batterie de l’iPhone 12 ont maintenant été confirmées, et la batterie est en effet aussi petite que 2227mAh. Pas étonnant qu’Apple cite beaucoup plus courte durée de vie de la batterie de l’iPhone 12 mini parmi tous les iPhones 2020.

La mauvaise partie est que Kaputt a trouvé que l’iPhone 12 mini était également plus difficile à ouvrir et a donc remplacé ladite batterie. Qu’ont-ils trouvé d’autre?