La suprématie de la marque WWE Raw vs Smackdown est ennuyeuse et doit cesser

in

Sans oublier, quatre des cinq lutteurs du BRUT l’équipe était sur Remettre à sa palce jusqu’à il y a trois semaines, lorsque la WWE a lancé son projet et a secoué les listes. C’est vrai. Quatre des BRUT les lutteurs, qui sont censés ressentir cette passion profonde pour défendre leur marque, étaient sur l’autre marque jusqu’à récemment.

Sur l’épisode de la nuit dernière de BRUT AJ Styles essayait de prendre le contrôle de l’équipe. Il s’est chamaillé avec Keith Lee (pas Matt) Riddle, Sheamus et Braun Strowman sur la façon dont ils allaient fonctionner.

Note latérale: la WWE retirant «Matt» de Matt Riddle et insistant pour l’appeler simplement «Riddle» – comme ils l’ont fait avec Mustafa Ali et Buddy Murphy – continue d’être l’une des choses les plus stupides que la société continue de faire.

Quoi qu’il en soit, ce segment a été complètement déraillé rapidement, avec Riddle essayant de donner à tous ses coéquipiers des surnoms, appelant Sheamus «face de feu» et Sheamus a rétorqué que Riddle devrait être «idiot».

Je ne peux pas croire que cela a été diffusé.

Partager : Tweet