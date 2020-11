La superstar du PSG Neymar rejoint l’équipe nationale brésilienne malgré sa blessure

La superstar Neymar se rendra aux prochains éliminatoires de la Coupe du monde pour l’équipe nationale brésilienne malgré une blessure et le pronostic contraire de son entraîneur de club, l’entraîneur Thomas Tuchel.

Comme l’a annoncé l’association brésilienne CBF, l’attaquant du Paris Saint-Germain sera épargné dans le match contre le Venezuela samedi la semaine prochaine (13 novembre) afin d’être prêt pour la rencontre en Uruguay (18 novembre).

« Je ne pense pas qu’il soit possible qu’il joue pour l’équipe nationale », a déclaré Tuchel le 30 octobre. Deux jours plus tôt, Neymar avait blessé ses adducteurs lorsque le PSG avait remporté la Ligue des champions face aux champions turcs Basaksehir. « S’il joue, cela signifie qu’il n’est pas blessé et c’est une mauvaise nouvelle parce qu’il est blessé. »

L’association brésilienne a tenté de dissiper les inquiétudes de Tuchel. « Nous savons que son club est préoccupé par cette blessure », a déclaré le coordinateur de l’équipe nationale Juninho Paulista. Il a également souligné que l’entraîneur national Tite « ne risquerait jamais la santé d’un joueur ». De plus, Neymar devrait être traité de manière intensive pendant son séjour.