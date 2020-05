La superstar de la WWE, Roman Reigns, rompt le silence en cas d’absence

Superstar de la WWE « The Big Dog » Règne romains a enfin rompu le silence sur son absence de la WWE. Reigns a été absent de la télévision de la WWE depuis l’abandon d’un projet WrestleMania 36 match contre Goldberg pour le WWE Universal Championship. Pire encore, la WWE aurait censuré toute mention de Reigns à la télévision. Bien que la raison de la position anti-règne de la WWE n’ait pas été révélée, Bleeding Cool a récemment posé la question: Roman Reigns est-il le nouveau CM Punk?

Mis à part les questions sur la réaction de la WWE au décrochage de Reigns, The Big Dog lui-même a mis fin aux spéculations sur les raisons pour lesquelles il a décidé de ne pas lutter pendant la pandémie, et ce n’est pas par souci de sa propre santé. Reigns ne lutte pas en raison de ses responsabilités de père. Dans une interview avec TMZ, Reigns a remis les pendules à l’heure.

« Nous venons d’avoir deux jumeaux nouveau-nés, des jumeaux », explique Reigns dans l’interview. « Ils ont 8 semaines donc j’ai dû prendre une décision pour eux. Beaucoup de gens … ils pensent que cela était basé sur ma santé et l’histoire de ma lutte contre la leucémie. Parler à mes médecins et tout ça, j’ai en fait je vais bien et mon système immunitaire est bon. Les médicaments que je prends pour combattre la leucémie n’attaquent pas votre système immunitaire. «

« Je veux être là-bas, je veux retourner au travail, je veux revenir à la normale, mais je sens juste que j’ai une obligation non seulement envers ma famille et moi-même, mais envers ma communauté », continue The Big Dog. « De plus, pour donner l’exemple, car à la fin de la journée, nous pouvons faire beaucoup de choses différentes et dire beaucoup de choses différentes, mais c’est à travers nos actions qui en dit long. C’est ce que j’essaie de faire. »

D’une manière ou d’une autre, cette révélation fait que la WWE essaie de faire en sorte que les fans oublient Roman Reigns encore pire. Espérons que tout cela éclate bientôt et que Roman Reigns est en mesure de revenir sur le ring où il appartient et d’être The Guy for WWE.

Le post de la superstar de la WWE, Roman Reigns Breaks Silence on Absence, est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Twitter

Facebook