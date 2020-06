La superstar d’Al Hilal, Bafetimbi Gomis, confirme la date de retour en Arabie saoudite

Les fans d’Al Hilal ont reçu un coup de pouce majeur après que leur attaquant emblématique, Bafetimbi Gomis, a confirmé qu’il « reviendrait à Riyad la semaine prochaine » alors que les préparatifs commencent pour la reprise de la Ligue professionnelle saoudienne 2019/20.

Gomis, 34 ans, est rentré en France en avril, une fois que des stars étrangères ont reçu une dispense spéciale pour quitter le pays. Cela faisait suite à l’appel du 14 mars de suspendre toute activité sportive, y compris le vol supérieur, dans le but de freiner la propagation du coronavirus.

Vendredi soir, la Fédération saoudienne de football a annoncé une date de retour du 4 août, à la suite de l’appel du ministère des Sports à autoriser l’entraînement – dans le cadre de mesures de santé strictes – à partir du 21 juin. Cela permettra à Hilal de défendre un point en six points en tête du classement, avec huit matches à disputer.

«Cela fait maintenant deux mois [since departed Riyadh] à cause de la quarantaine et j’ai commencé à sortir », a tweeté Gomis, tout en portant une feuille de plastique comme un parapluie de fortune. «C’est toujours de la pluie, de la pluie, de la pluie, de la pluie.

« Je n’avais pas de parapluie aujourd’hui, donc je dois trouver une solution.

« Riyad me manque, la semaine prochaine je reviendrai [to] Riyad. Vous voulez ou vous ne voulez pas, je reviendrai.

«Quarantaine, corona[virus], Je reviendrai à Riyad la semaine prochaine. »

Gomis est devenu un succès dans le Royaume, sur et en dehors du terrain, depuis le déménagement d’août 2018 de 7 millions d’euros depuis Galatasaray. Un total de 63 buts en 81 matches a aidé à décrocher la Ligue des champions de l’AFC 2019, tandis que l’ex-Les Bleus a frappé l’amour de l’homme pour gahwa [Arabic coffee] fait de lui une icône des réseaux sociaux.

Il a ajouté: «Je dois retourner à Riyad maintenant. L’Arabie saoudite, Al Hilal et le café me manquent. »

Le mouvement est également imminemment attendu sur la finalisation d’une prolongation de contrat de deux ans convenue par Gomis et Hilal le mois dernier.

