La superstar australienne de la WWE, Billie Kay, prend le contrôle du monde de la lutte

Les femmes ont parcouru un long chemin depuis qu’elles étaient opprimées dans les années 70 et 80 et n’avaient pas leur mot à dire dans le monde des hommes. D’être une simple femme au foyer à une actrice, une femme d’affaires, un médecin et de nombreuses professions et exceller dans tous les domaines. Et dopé une croissance formidable dans tous les secteurs et contribué au monde. Avec toute la férocité et la passion consacrées à ce qu’ils aiment. Ce qui est inspirant et beau. Et il semble que Billie Kay, une superstar australienne de la WWE envahit le monde avec sa lutte. Qui a marqué l’histoire lorsqu’elle a été couronnée championne par équipe féminine de la WWE avec Peyton Royce. Vous vous demandez ce qui la rend si fascinante? Alors lisez la suite pour en savoir plus sur son parcours et sa passion pour la lutte ici.

Billie Kay Voyage dans le monde de la lutte.

Mardi, l’animatrice de sport Billie Kay a parlé de son honnête voyage vers sa célébrité. L’athlète de 31 ans a déclaré à «neuf» qu’elle était fière d’accomplir son ambitieux objectif de 5 ans avant la date prévue.

«C’était écrasant et difficile au début, mais de la meilleure façon, je me sentais tellement accompli et c’était génial», a déclaré Kay. En janvier, Billie a révélé tout ce qu’elle espère accomplir en cinq ans. À notre grande surprise, elle n’a pas eu besoin d’attendre aussi longtemps pour atteindre ses objectifs.

Les choses qu’elle voulait réaliser dans son plan quinquennal, qui comprend ses débuts sur WWE Raw et Smackdown. Gagner un championnat de la WWE et sortir sa gamme de t-shirts. Et l’une des choses les plus surprenantes qu’elle souhaitait réaliser était de devenir une figurine d’action.

La partie la plus surprenante et intéressante est quand elle a rencontré son héros d’enfance. L’ancienne légende de la WWE est devenue l’acteur hollywoodien «Dwayne Johnson». Billie parle de son amitié réconfortante et improbable. «J’ai la chance de l’avoir dans ma vie d’ami, ce qui est absurde et surréaliste. Mais bon je vais le prendre ». Billie a également ajouté: «Je ne pouvais pas rester assis, je tremblais. Et quand nous avons établi un contact visuel, nous nous sommes embrassés, j’ai pleuré, c’était incroyable ». Elle a ajouté.

L’année a été chargée pour Billie Kay, qui a fait ses débuts en lutte en avril de l’année dernière avec son ami de lycée «Peyton Royce». La paire est devenue la première équipe féminine australienne à atteindre le sommet de la WWE.

Le duo australien, également connu sous le nom de IIconics, a été couronné champion de la WWE Women’s Tag-Team à Wrestlemania. Un événement qui est largement connu comme le summum du sport.