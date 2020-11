La superbe forme de Hirving Lozano montre ce qui aurait pu être pour Blades après l’échec d’une tentative de prêt – .

Hirving Lozano a commencé la saison de manière excellente et a justifié la décision de Napoli de le retenir au milieu de l’intérêt signalé par Sheffield United.

L’international mexicain a rejoint Naples en provenance du PSV Eindhoven pour 34 millions de livres sterling.

Lozano a montré un énorme potentiel en Hollande. Cependant, depuis son arrivée à Naples, il a eu du mal à y aller et était fortement lié à une sortie pendant l’été.

Photo par Francesco Pecoraro / Getty Images

Selon Corriere dello Sport, Napoli a refusé une approche d’Everton, mais aurait été favorable à un accord de prêt potentiel à Newcastle United.

Tuttosport, cependant, a affirmé que c’était Sheffield United qui avait le plus poussé pour sa signature.

L’éditorial italien a rapporté que les Blades lui avaient offert 9 millions de livres sterling pour un contrat de prêt d’une saison, mais Lozano est finalement resté au club de Serie A.

Maintenant, le joueur de 25 ans profite d’une nouvelle vie à Naples, marquant quatre buts en quatre en Serie A, suscitant les éloges du manager Gennaro Gattuso.

«Chucky avait un problème. Je me souviens quand il jouait au PSV, et son problème était un manque de force dans ses jambes. Il est tombé au sol à chaque fois. Nous avons dû le renforcer et l’entraîner d’une certaine manière pour qu’il puisse se battre car il a un moteur sur lui. J’ai peu de crédit [for his form], l’éloge est sur lui », a déclaré Gattuso à AS.

La forme de Lozano se transforme en une histoire de ce qui aurait pu être pour Sheffield United.

L’équipe de Chris Wilder a eu du mal à reproduire son excellente forme la saison dernière. Ils ont perdu six de leurs sept matchs de Premier League jusqu’à présent, entraînant l’autre avec Fulham.

Les lames ont généralement été compétentes tout en travaillant dur. Mais il semble y avoir un manque de vitesse et de qualité dans le dernier tiers, marquant seulement trois fois jusqu’à présent.

Photo par Andrew Powell / Liverpool FC via Getty Images

L’attaquant Rhian Brewster n’a pas encore eu d’impact, commençant seulement deux fois. Oliver McBurnie, quant à lui, a peu contribué lors de ses sept sorties ce trimestre.

Lozano a le rythme et la ruse en abondance. Maintenant qu’il a ajouté une menace de but régulière, l’as mexicain commence à montrer pourquoi Napoli lui a payé une si grosse somme.

