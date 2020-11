La suite jurassique à lentille pandémique est terminée! – betanewsfr

«Jurassic World: Dominion», le troisième et prétendument dernier chapitre de la série de films «Jurassic World», a admirablement terminé la production. La suite d’Universal de 165 millions de dollars s’est déroulée aux studios Pinewood au Royaume-Uni après un tournage incontestablement difficile, qui a nécessité 40000 tests Covid, des millions de dollars dépensés en mesures de sécurité et pour que les acteurs et l’équipe s’isolent dans une bulle pendant des mois.

« Il y a beaucoup d’émotions », a déclaré le réalisateur Colin Trevorrow à Deadline sur le chemin du tournage de la finale du film qui mettra en vedette « les acteurs de l’héritage jurassique Sam Neil, Laura Dern et Jeff Goldblum, les stars de Jurassic World Chris Pratt et Bryce Dallas Howard et nouveaux venus dans le film comme Mamoudou Athie et DeWanda Wise [who we’ve separately heard could have a big role in future instalments]… Et certains dinosaures, bien sûr.

«Je ne suis pas sûr de pouvoir le mettre en mots», poursuit Trevorrow. «Cela a été remarquable. Notre équipe et nos acteurs ont été si résistants. Tous les producteurs ont travaillé 24 heures sur 24 pour en faire le meilleur possible. Cela a été inspirant.

Donna Langley, présidente d’Universal Filmed Entertainment Group, a déclaré au point de vente: «Alors que nous continuons à faire face aux défis auxquels notre industrie est confrontée pendant une pandémie mondiale, la nature collaborative de cette production nous a permis de terminer en toute sécurité près de 100 jours de tournage, et nous sommes si fier de ce que cette équipe a pu accomplir.

Le film devrait sortir en salles en 2022.

Enveloppez-vous sur Jurassic World Dominion. Toute ma gratitude à notre équipe et à notre casting extraordinaires. Nous avons fait une famille. pic.twitter.com/svD3yURmHw – Colin Trevorrow (@colintrevorrow) 7 novembre 2020