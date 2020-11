La suite des élections en Géorgie pourrait être une aubaine d’un milliard de dollars pour la télévision locale

Alors que la Géorgie a connu des dépenses de campagne électorales record au cours des années précédentes, rien ne correspond à l’intrigue et à l’importance cette fois-ci. Le 5 janvier, les sénateurs républicains Kelly Loeffler et David Purdue tenteront de conserver leurs sièges face aux challengers démocrates Raphael Warnock et Jon Ossoff. Aucun des deux candidats n’a recueilli 50% des voix, déclenchant le second tour. Si les démocrates remportaient ces deux sièges, ils bloqueraient le Sénat avec des républicains, chaque parti détenant 50 sièges. Puisque le vice-président est le vote décisif, cela signifie que les démocrates détiendraient le contrôle une fois que Kamala Harris aurait prêté serment, pour accompagner leur majorité à la Chambre des représentants.

« Jamais vu quelque chose comme ça », a déclaré Patrick McCreery, président de Meredith Local Media Group, à TheWrap. Meredith possède la filiale CBS à Atlanta ainsi qu’une autre chaîne de télévision indépendante (WPCH) dans la capitale géorgienne. Lors de l’appel aux résultats de Tegna le 9 novembre, le PDG David Lougee a déclaré que les dépenses «seront très, très importantes pour des raisons évidentes». Tegna possède trois stations en Géorgie, dont la filiale NBC à Atlanta.

Les dollars de publicité politique ont déjà afflué. Au 12 novembre, 45 millions de dollars avaient déjà été dépensés pour les deux courses au second tour, selon Advertising Analytics. Lundi, les dépenses publicitaires pour les projets de télévision locale étaient estimées à au moins 34 millions de dollars chacun pour novembre et décembre, avec 4,5 millions de dollars supplémentaires réservés pour janvier.

McCreery s’attend à ce que ce nombre continue d’augmenter. Il souligne que certains des partisans de la campagne attendent que la Géorgie termine son recomptage de l’élection présidentielle; Biden a retourné l’état bleu pour la première fois depuis 1992, mais la marge de victoire était suffisamment petite pour déclencher un recomptage automatique. Le recomptage devrait se terminer mercredi pour permettre à l’Etat de certifier ses résultats vendredi.

« Quelques-unes des parties qui vont dépenser pour cette course n’ont pas encore sauté dans le jeu », a déclaré McCreery. «Ils rassemblent leurs faits et attendent de placer les achats jusqu’à ce que soit un peu plus près de la course, soit jusqu’à ce qu’une partie des retombées disparaisse.»

L’afflux de dollars de publicité politique est une bénédiction supplémentaire pendant la pandémie COVID-19, qui a entravé la publicité au détail à un moment où les réseaux verraient normalement une ruée vers la publicité des fêtes.

«Nous avons certainement constaté des problèmes dans la publicité de base en raison de la pandémie», a déclaré McCreery. « C’est évidemment une bénédiction déguisée du point de vue de la publicité politique. »

Les stations de Géorgie espèrent une répétition du second tour des élections de 2017 dans sa 6e circonscription du Congrès, qui comprenait également Ossoff. Cette course, qui n’avait aucune incidence sur l’équilibre des pouvoirs à la Chambre, a fini par être la course à la Chambre la plus chère de l’histoire avec un total de 50 millions de dollars en publicité. Cette année seulement a déjà vu un nouveau record pour une course au Sénat en Caroline du Nord, qui a totalisé 260 millions de dollars.

Et c’était juste un course.

Brian Wieser, président mondial de l’intelligence économique du géant de l’achat de médias GroupM, a déclaré qu’il n’y avait pas de comparaison historique pour le double second tour de Géorgie, arguant qu’il devrait être traité plus comme une élection générale que locale en raison des enjeux sans précédent.

«La publicité politique n’a pas eu de sens avant les 20 ou 30 dernières années», a-t-il déclaré. «Même s’il y avait une situation comparable, en termes d’enjeux politiques d’une élection, il n’y a jamais eu d’événement politique comparable à celui-ci d’un point de vue médiatique.

Au début de 2020, GroupM prévoyait qu’environ 14 milliards de dollars au total seraient dépensés pour les élections, dont environ 8 milliards de dollars pour la télévision locale, y compris le câble. Wieser a déclaré que si les dépenses consacrées à la télévision locale sont plus proches de 7 milliards de dollars, elles sont tout de même supérieures de 2 milliards de dollars à celles de la mi-mandat de 2018, lorsque la télévision locale a rapporté 5 milliards de dollars. Maintenant que le calendrier électoral a pris deux mois supplémentaires, Wieser s’attend à ce que la télévision locale atteigne cette prévision de 8 milliards de dollars.

Les médias sociaux, à savoir Facebook et Twitter, sont un autre aspect qui a stimulé la télévision locale lors du second tour en Géorgie. Les deux plates-formes ont mis un black-out sur toutes les formes de publicité politique tandis que Trump continue de contester les résultats des élections et refuse de céder. McCreery dit que si cela «aidera sans aucun doute» leur filiale CBS, cela pourrait également augmenter les revenus publicitaires numériques de Meredith pour son catalogue de sites Web.

«Au lieu que 70 à 80% des dollars politiques soient consacrés aux trois grands de l’espace numérique, nous avons la possibilité d’aider ces campagnes à cibler des groupes électoraux spécifiques très locaux grâce à certaines de nos plates-formes numériques et à nos capacités OTT», a-t-il déclaré.