La suite de Wedding Crashers est toujours une possibilité, dit David Dobkin

Crashers de mariage était l’un des plus grands succès de comédie des années 2000, avec Owen Wilson et Vince Vaughn comme une paire d’homme-enfants qui écrasent les mariages pour se connecter avec les femmes. C’est un film problématique avec le recul, mais cela rapportait beaucoup d’argent, donc des rumeurs de suite apparaissent de temps en temps. Dans une récente conversation avec Collider, le réalisateur David Dobkin a déclaré que pendant dix ans, il a dit non Crashers de mariage 2, maintenant il a une idée qu’il aime assez pour essayer de le faire. Spoiler: ce n’est pas une bonne idée.

Wedding Crashers 2: Non merci

« Tout le monde continue de me frapper Crashers de mariage suite. Nous n’avons pas encore de script avec lequel nous sommes là. Pendant de nombreuses années, chaque année, on m’a proposé de faire la suite, il y avait de très grosses affaires sur la table. Et aucun de nous ne voulait refaire le même film. Tout au cours de ces premières années dont nous avons parlé était le même film, et nous nous disions: « Pourquoi? » Financièrement, je n’aurais probablement pas dû faire ça, mais je l’ai fait (rires). Et Vince et Owen ne voulaient pas non plus le faire. «

« 10 ans plus tard, quand on m’a demandé à nouveau, et j’ai raccroché après avoir dit non, j’y ai pensé, et je me suis dit: » Eh bien, je serais curieux de savoir à quoi cela ressemblerait pour les gars à la fin de leur vie » 40 ans qui finissent par être à nouveau célibataires et qui doivent repartir dans le monde. Quelle histoire étrange, difficile et stimulante. Et tant qu’il y a une vraie histoire au milieu, pour moi, ça peut être un film. «

Euh, combien de façons puis-je dire « non merci ». Rien dans cette histoire ne semble étrange, difficile ou difficile. Cela ressemble à un événement assez courant en fait, et bien qu’Owen Wilson et Vince Vaughn soient des acteurs talentueux, cette idée d’histoire ressemble littéralement à une douzaine de films qui sortent chaque année. Et si nous admettions que tous les films n’ont pas besoin d’une suite et que Crashers de mariage vivre dans le passé.

