La suite de Sonic the Hedgehog est officiellement en préparation – / Film

Plus vite que vous ne pouvez dire «je dois aller vite», un Sonic l’hérisson la suite a été éclairée au vert. Paramount Pictures et Sega Sammy ont annoncé que le développement a commencé sur une suite de 2020 Sonic l’hérisson, après l’incroyable succès au box-office de l’adaptation du jeu vidéo plus tôt cette année, malgré la coupure de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Paramount Pictures et Sega Sammy ont rapidement pris un Sonic l’hérisson suite, annonçant qu’un suivi de la comédie familiale en direct est maintenant en préparation. Variété rapporte que le directeur Jeff Fowler devrait revenir au fauteuil du réalisateur pour la suite, tout comme les scénaristes Pat Casey et Josh Miller. Cependant, aucune décision n’a encore été prise concernant le casting ou la date de début de production.

Sonic l’hérisson est sorti en salles en février et a rapidement atteint le sommet du palmarès du box-office, marquant le week-end d’ouverture n ° 1 de tous les temps pour un film de jeu vidéo et remportant le quatrième meilleur week-end du Presidents Day. Mais son succès au box-office a été interrompu par la crise des coronavirus, qui a fermé des théâtres à travers le pays en mars. Mais Sonic l’hérisson la séquence de succès s’est poursuivie sur la vidéo à domicile, avec Paramount libérant le film tôt en VOD.

Le succès au box-office du film est assez étonnant compte tenu des critiques tièdes, bien que de nombreux critiques aient été agréablement surpris par l’adaptation de la célèbre franchise de jeux vidéo Sega, certains la louant même comme l’une des meilleures adaptations de longs métrages d’un jeu vidéo. Ces raves étaient plus qu’un peu hyperboliques, comme Sonic l’hérisson est un film pour la plupart médiocre qui est sauvé par un fou Jim Carrey performance. Pourtant, tout cela est une réussite improbable pour un film qui a été célèbre éviscéré sur Internet après que la première bande-annonce a montré une version terrifiante et inquiétante du hérisson bleu bien-aimé, poussant les cinéastes à repenser complètement le personnage principal.

Sonic l’hérisson – qui a suivi le hérisson le plus rapide du monde, Sonic (exprimé par Ben Schwartz), alors qu’il s’installe sur Terre et se lie d’amitié avec un détective d’une petite ville nommé Tom (James Marsden) pour combattre le génie maléfique Dr Robotnik (Carrey) – a dévoilé une suite avec une scène de générique de fin qui a présenté le personnage bien-aimé Tails, le meilleur ami, le compagnon et l’allié le plus fréquent de Sonic. Il est probable que la suite suivra cette introduction et montrera la première réunion de Sonic et Tail, ainsi que le plan de vengeance de Robotnik.

Neal H. Moritz, Toby Ascher et Toru Nakahara produisent le Sonic l’hérisson suite, tandis que Hajime Satomi, Haruki Satomi et Tim Miller sont producteurs exécutifs.

