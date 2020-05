La suite de Fury Road sera une préquelle sur Furiosa – / Film

Nous attendons tous avec impatience un suivi de George MillerChef d’œuvre gonzo Mad Max: Fury Roadet il semble que nous l’obtenions enfin. Finalement. Miller est toujours prêt à faire le drame Trois mille ans de désir d’abord, mais après cela dans la boîte, il est prêt à retourner au Mad Max monde. Et au lieu d’une suite, le prochain film sera une préquelle centrée sur un Furiosa plus jeune. Cela signifie – malheureusement – Charlize Theron ne revient pas.

George Miller a récemment parlé au New York Times de ses plans pour le très attendu Fury Road suite, qui se révèle être en fait une préquelle. La préquelle se concentrera sur Furiosa de Charlize Theron, mais comme le personnage sera plus jeune dans ce suivi, Miller serait à la recherche d’une actrice dans la vingtaine pour jouer le rôle. Cela correspond à une rumeur qui circulait récemment selon laquelle Anya Taylor-Joy était envisagée pour le rôle (personne n’a encore été officiellement annoncé).

Cette nouvelle est douce-amère. Écoutez, je suis à fond sur tout ce que George Miller veut faire ici. Mais je mentirais si je disais que Theron ne me manquerait pas dans le rôle. Une partie de ce qui a rendu Furiosa si emblématique était la performance de Theron, et ça va être un peu bizarre d’avoir quelqu’un d’autre pour assumer le rôle. Bien sûr, il y a un précédent dans la franchise, car Max était à l’origine joué par Mel Gibson avant que Tom Hardy n’entre en jeu.

Miller ajoute qu’au début, il espérait vieillir numériquement Theron comme Martin Scorsese l’a fait avec son casting pour L’Irlandais. Mais Miller a changé d’avis:

«Pendant longtemps, je pensais que nous pourrions simplement utiliser le dégraissage CG sur Charlize, mais je ne pense pas que nous y soyons encore presque. Malgré les vaillantes tentatives L’Irlandais, Je pense qu’il y a encore une étrange vallée. Tout le monde est sur le point de le résoudre, en particulier les concepteurs de jeux vidéo japonais, mais il y a encore une assez large vallée, je crois. «

La préquelle Furiosa provient d’une trame de fond Miller et Nick Lathouris est venu avec avant de faire Fury Road. La trame de fond « cherchait à répondre à des questions sur la vie du personnage dans le lieu vert idyllique, pourquoi elle avait été arrachée au groupe de femmes guerrières connues sous le nom de Vuvalini, et comment elle était devenue la guerrière endurcie que nous rencontrions à l’époque Fury Road commence. »

« C’était purement une façon d’aider Charlize et de nous l’expliquer », a déclaré Miller. Miller et Lathouris étaient tellement satisfaits des résultats qu’ils ont fini par écrire un scénario Furiosa avant même de filmer Fury Road.

Chaque fois que Miller se met à faire ce nouveau film, Fury Road concepteur de production Colin Gibson sera de retour également. Et Gibson dit que le film Furiosa va être encore plus grand que Fury Road. Aussi de retour: Fury Road directeur de la photographie John Seale, qui a été en semi-retraite mais est heureux de retourner travailler avec Miller. Alors même si Theron me manquera – peut-être qu’elle pourra faire un caméo à la fin? – Je suis ravi de voir ce que la folie Miller et la société préparent ensuite.

Articles sympas du Web: