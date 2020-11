La Suède revient à l’énergie éolienne pour un nouveau navire durable appelé Oceanbird

Les traversées maritimes sont sur le point de boucler la boucle alors qu’un cargo à énergie éolienne est balayé par une vague de nouvelles technologies vertes.Le constructeur naval suédois Wallenius Marine conçoit un porte-voitures transatlantique qui exploitera le vent pour naviguer. Oceanbird est un transporteur de voitures et de camions de 200 m de long qui transportera jusqu’à 7000 voitures.Avec une vitesse moyenne de 10 nœuds, il pourra traverser l’Atlantique en 12 jours alimenté principalement par le vent, produisant 90% d’émissions de carbone inférieures à Un bateau à moteur diesel, mais il y aura également un moteur auxiliaire.Bateau porteur de voitures à propulsion par le ventUn navire équivalent à moteur diesel peut voyager à environ 17 nœuds et traverser l’Atlantique en sept à huit jours.Per Tunell, COO de Wallenius Marine, a déclaré : «Il est essentiel que le transport maritime devienne durable. «Nos études montrent que le vent est la source d’énergie la plus intéressante pour les transports océaniques.» La puissance du vent ne sera pas exploitée par des voiles traditionnelles mais par cinq «voiles d’aile» qui ressemblent à des ailes d’avion dressées sur le navire. en acier et en matériaux composites, mesure 80 m de haut et est télescopique pour pouvoir être rétracté pour dégager les ponts et les tempêtes Le navire est doté de cinq « voiles d’aile » télescopiques et verticales qui peuvent pivoter à 360 degrés pour capter le vent (Photo: Wallenius Marine) À hauteur maximale, les voiles d’aile seraient deux fois la hauteur des plus grands voiliers conventionnels d’aujourd’hui. Et elles sont capables de tourner à 360 degrés sans se toucher pour attraper le vent de manière optimale. «Notre conception présente une combinaison unique où le la coque et les gréements fonctionnent ensemble comme une seule unité et ont été spécifiquement optimisés pour naviguer sur les océans », a déclaré Carl-Johan Söder, de Wallenius Marine. Le projet a été développé en partenariat avec le Royal Institute of Technology de Stockholm et la société maritime SSPA, avec le soutien de l’administration suédoise des transports. «Le projet de développement est allé très loin», déclare Richard Jeppsson, VP Commercial & Partnership chez Oceanbird. «Nous avons récemment commencé à tester des modèles de 7 mètres en eau libre et nous continuerons cet automne.» La conception devrait être prête pour les commandes en 2021, avec un lancement possible prévu pour 2024.

