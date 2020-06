La statue de Dark Knight Rises rend hommage au défunt Batman / Film

Christopher NolanLa Dark Knight Trilogy a pris fin avec Le chevalier noir se lève en donnant à Bruce Wayne l’occasion de laisser derrière lui sa vie de justicier, laissant Gotham City penser qu’il s’est sacrifié en lançant une bombe nucléaire au large des côtes, dans l’océan. Considérée comme morte, la ville crée une statue commémorative Batman pour honorer le croisé Caped Crusader, et maintenant vous pouvez ajouter cette statue à votre collection.

Beast Kingdom sort Le chevalier noir se lève statue commémorative, et voici la description officielle du produit:

Malgré la longue nuit, l’aube est enfin sur le point de se lever!

La marque Beast Kingdom Entertainment Experience présente le dernier opus de la série Master Craft, apprécié des collectionneurs du monde entier. La nouvelle pièce est la Statue commémorative de la nuit noire, basée sur Batman de Christian Bales dans le film The Dark Knight Rises. La statue recrée de manière réaliste Bruce Wayne portant la combinaison de combat. Afin de sauver Gotham City d’une bombe nucléaire, Batman a fait voler sa machine volante personnelle, la chauve-souris, au-dessus de l’eau avec la bombe afin qu’elle puisse exploser loin de la ville. Pour son sacrifice, Gotham a construit un mémorial de la statue de Batman.

La série Master Craft poursuit sa tradition de précision et de beauté. Moulée et peinte à la main avec une grande attention aux détails, cette statue est fidèle au film. Non seulement la statue et la plate-forme sont extrêmement détaillées, mais elles présentent également un effet de vieillissement très réaliste. Cet objet est à ne pas manquer pour les collectionneurs et les fans de Batman et de la trilogie Dark Knight. Ajoutez-le à votre collection dès aujourd’hui!