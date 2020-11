La star liée à Arsenal et à Tottenham dit que Londres l’intéresse; veut un «  nouveau défi  » – .

in

Photo par Roland Krivec / DeFodi Images via Getty Images

La star du Bayern Munich, Jerome Boateng, a parlé à Goal de son avenir au-delà de la fin de cette saison.

Le magasin allemand Sport Bild a affirmé il y a une semaine que le défenseur devrait quitter l’Allianz Arena en tant qu’agent libre lorsque son contrat expirera l’été prochain. Les rivaux de la Premier League, Arsenal et Tottenham, ont été crédités d’un intérêt, et l’ancien homme de Manchester City a maintenant alimenté ces rumeurs.

Boateng a été interrogé sur son avenir et le vainqueur de la Coupe du monde a admis qu’il souhaitait relever un nouveau défi. Il a également affirmé qu’il adorerait déménager dans une autre ville et a nommé Londres comme l’un des endroits qui l’intéresserait.

Il a déclaré: «Comme vous l’avez correctement dit, je suis une personne qui aime connaître de nouvelles villes, de nouvelles cultures et de nouvelles personnes. Je ne suis en fait pas du genre à aimer rester longtemps au même endroit. Par conséquent, Paris, Londres, mais aussi des villes hors d’Europe m’intéressent.

«J’ai été surpris par la couverture et j’aurais aimé m’asseoir au préalable. Mais maintenant je ne m’en occupe plus. J’ai toujours dit que j’aimerais connaître quelque chose de différent et relever un nouveau défi.

Boateng est un gagnant éprouvé. L’Allemand a remporté 23 trophées avec le Bayern Munich au fil des ans, dont huit titres de champion et deux ligues des champions.

Photo par Miguel A. Lopes / Piscine via Getty Images

Bon coup pour Arsenal ou Spurs?

Arsenal perdra beaucoup d’expérience en défense l’été prochain. David Luiz, Sokratis Papastathopoulos et Shkodran Mustafi seront tous des agents libres, et Mikel Arteta voudra peut-être que Boateng remplace l’un d’entre eux.

Le patron de Tottenham, Jose Mourinho, quant à lui, aime un joueur expérimenté. La perte de Jan Vertonghen l’été dernier a coûté aux Spurs un certain leadership à l’arrière, et Boateng pourrait aider à combler ce vide.

Il sera intéressant de voir si Arsenal ou Tottenham bougeront en janvier. La fenêtre hivernale sera la dernière chance pour le Bayern de gagner de l’argent grâce à la vente de Boateng, et les deux clubs du nord de Londres pourraient l’obtenir pour très peu s’ils sont vraiment intéressés.

TF-Images / Getty Images

