La star liée à Arsenal a de meilleures statistiques qu’Aouar; disponible pour seulement 23 M £ – .

Photo par Xavier Laine / Getty Images

La dernière défaite d’Arsenal a montré une fois de plus qu’ils avaient désespérément besoin d’un nouveau milieu offensif. Les Gunners manquent de créativité dans le dernier tiers, et la plupart des services que leurs attaquants obtiennent proviennent de leurs ailiers.

La star lyonnaise Houssem Aouar était l’une des principales cibles d’Arsenal cet été. Le Français s’est avéré trop cher à la fin et les Gunners ont plutôt signé Thomas Partey le jour de la date limite de transfert.

Les fans d’Arsenal veulent que leur club fasse un autre geste pour Aouar en janvier, mais son prix énorme en fait une option déraisonnable. Mikel Arteta, Edu et les autres ont besoin de trouver quelqu’un de moins cher, et l’une de leurs autres cibles pourrait être parfaite.

La star du RB Salzbourg, Dominik Szoboszlai, est sur le radar d’Arsenal depuis un moment maintenant. Le Hongrois est l’un des jeunes milieux de terrain les plus talentueux d’Europe à l’heure actuelle, et son agent a récemment confirmé que les Gunners étaient intéressés à le signer (en savoir plus ici).

La Gazzetta dello Sport a affirmé la semaine dernière que Szoboszlai avait une clause de libération de seulement 23 millions de livres sterling (en savoir plus ici). C’est moins de la moitié de ce que coûterait Aouar, ce qui en fait une évidence pour Arsenal s’ils sont vraiment intéressés.

Cependant, Szobszlai – quelqu’un qui n’a pas encore joué dans l’un des cinq meilleurs championnats d’Europe – est-il meilleur qu’Aouar?

Aouar vs Szobszlai – Qui devrait signer Arsenal?

Aouar a disputé huit matchs jusqu’à présent cette saison et compte deux buts et une passe à son actif. Szoboszlai, en revanche, a disputé 13 matchs cette saison toutes compétitions confondues, a marqué cinq buts et fourni neuf passes.

Photo de David Geieregger / SEPA.Media / Getty Images

En championnat, Aouar n’a créé que deux grosses occasions et réalise en moyenne 0,9 passes clés par match. Il n’a en moyenne que 41,1 touches par match, un montant assez faible pour quelqu’un qui a joué au centre de tous les matchs jusqu’à présent (SofaScore).

Dans la Bundesliga autrichienne, Szoboszlai a créé cinq grosses occasions et réalise en moyenne 3,4 passes clés par match. Il touche le ballon 51 fois par 90 minutes – plus qu’Aouar malgré un jeu large à chaque match cette saison. (SofaScore)

La Ligue 1 est beaucoup plus forte que la Bundesliga autrichienne, et de meilleures statistiques pour Szobszlai ne signifient pas nécessairement qu’il est un meilleur joueur qu’Aouar. Cependant, il est un attaquant de qualité et, à seulement 23 millions de livres sterling, il est plus une option abordable que le Français d’Arsenal en janvier.

Photo de David Geieregger / SEPA.Media / Getty Images

