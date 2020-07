La star du PSG Kylian Mbappe est remplacée après une larme brutale en larmes

L’attaquant du PSG Kylian Mbappe a dû être remplacé en finale de la Coupe de France (en direct sur DAZN) après une faute brutale du défenseur stéphanois Loic Perrin (ici vous pouvez voir la faute brutale de Perrin sur Mbappe dans la vidéo).

Perrin a arrêté Mbappe lors d’une contre-attaque avec une montée violente. Le joueur de 21 ans s’est déformé et a dû crier plusieurs fois. Plusieurs joueurs du PSG ont alors attaqué le malfaiteur et déclenché un pack. Ce n’était pas la première attaque difficile contre un joueur du PSG au début.

L’international allemand Thilo Kehrer a dû être remplacé blessé après seulement 20 minutes. Après un duel normal, l’ex-Schalke a d’abord dû être traité avec de la glace sur la hanche droite, essayé plusieurs fois de plus, mais ensuite il a dû donner le signal de le remplacer.

L’arbitre Amaury Delerue n’a donné qu’un carton jaune à Perrin, 34 ans, dont le contrat prend fin après ce match et qui pourrait donc mettre fin à sa carrière. Après un procès-verbal de consultation avec le VAR, l’arbitre a corrigé la décision et a décidé de le révoquer. Mbappe quitta le terrain après 33 minutes et fut remplacé par Pablo Sarabia.

Saint-Étienne ajoute le PSG: Tuchel hors de lui

Ensuite, Saint-Étienne n’a pas changé de vitesse et est entré dans les duels à plusieurs reprises de manière rustique. Mahdi Camara a sauté directement dans Leandro Paredes quelques minutes après le remplacement de Mbappe, acceptant à nouveau une blessure. L’entraîneur du PSG Thomas Tuchel a grondé sur la touche et a secoué la tête violemment à plusieurs reprises.

Bien que la gravité de la blessure ne soit pas encore connue, la participation de Mbape aux derniers matchs du PSG cette saison peut maintenant être discutable. À la 80e minute, Mbappe est revenu sur le banc du PSG avec des béquilles et une attelle autour de la cheville endommagée. L’équipe de Thomas Tuchel affrontera l’Olympique de Lyon en finale de la Coupe de la Ligue la semaine prochaine avant de s’affronter contre l’Atalanta Bergame de Serie A en quarts de finale de la Ligue des champions à Lisbonne (8/12).