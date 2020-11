La star du football Neymar, dernière victime d’une mystérieuse interdiction de Twitch

in

Neymar Jr.était l’un des streamers à la croissance la plus rapide sur Twitch jusqu’à ce que la plate-forme l’interdise. La star du football brésilien a commencé à diffuser Counter-Strike: Global Offensive en octobre 2020 et a gagné plus de 600000 abonnés depuis lors.

❌ Le partenaire Twitch « neymarjr » a été banni! ❌https: //t.co/dWGHEhHuCO#twitch #ban #firstban #partner #twitchpartner 🇸🇩 – StreamerBans (@StreamerBans) 9 novembre 2020

Neymar a divulgué le numéro de son coéquipier en streaming sur Twitch

Bien que Twitch n’ait pas révélé la raison de l’interdiction, les fans ont rapidement fait des suppositions. Il y a quelques jours, Neymar diffusait CS: GO sur Twitch lorsqu’il a reçu un appel de son compatriote star du football brésilien Richarlison.

Neymar a montré le numéro de Richarlison en direct en streaming, alors qu’il avait une audience de plus de 25000 personnes. Il n’est pas surprenant que l’attaquant du club de football Everton ait reçu des milliers de messages en quelques minutes.

5 minutes et a déjà plus de 10 mille msgs🤦🏽‍♂️ merci @neymarjr – Richarlison Andrade (@ richarlison97) 18 octobre 2020

Neymar a en outre plaisanté sur la situation, « Vous êtes aimé par les gars !!!! »

😂🤣🤣😂 vous êtes cher à la foule !!!! – Neymar Jr (@neymarjr) 18 octobre 2020

Les fans de football du monde entier sont conscients de la personnalité notoire de Neymar. Ses coéquipiers et amis sont souvent la proie de ses farces et la communauté les chérit.

Cependant, il aurait pu franchir la ligne cette fois. Les directives de Twitch ne permettent pas aux streamers de partager des informations personnelles liées à d’autres personnes, et Neymar est coupable de faire de même. Il est à noter que l’acte de Neymar n’était pas une erreur. Il a montré intentionnellement le numéro de Richarlison en streaming, ce qui aurait pu conduire à l’interdiction.

Neymar est-elle la dernière victime du DMCA?

Le drame Twitch DMCA en cours a été un cauchemar pour les streamers Twitch du monde entier. Les streamers ne peuvent pas lire de musique protégée par le droit d’auteur pendant le streaming, ou ils devront faire face à une interdiction permanente. Le plus gros streamer Fortnite de la plateforme, Clix, a déjà du mal à sauver sa chaîne.

De toute évidence, Twitch a toujours été catégorique sur ses directives, et même les streamers les plus performants en ont souffert. Par exemple, Dr Disrespect a été définitivement banni de Twitch et, étonnamment, les fans ne connaissent toujours pas la raison.

Par conséquent, il est prudent de supposer que l’interdiction de Neymar a pu résulter d’une frappe du DMCA.

Cependant, ce ne sont que des spéculations. Twitch et Neymar n’ont pas encore fait de remarques officielles concernant la situation. D’un autre côté, les fans espèrent que l’interdiction n’est pas permanente et attendront le retour de Neymar, sur et en dehors du terrain.

