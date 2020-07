La star des «  vraies femmes au foyer d’Atlanta  » Kandi Burruss sur le dépassement de la stigmatisation de la maternité de substitution, FIV

BE Conference 2020: «Certains d’entre nous se sentent coupables de ne pas pouvoir tomber enceinte. … Je devais vraiment m’en sortir », raconte Burruss aux animateurs de« The Suga »Tika Sumpter et Thai Randolph

La star de «Les vraies femmes au foyer d’Atlanta», Kandi Burruss, a déclaré qu’elle devait surmonter la «culpabilité» et la stigmatisation entourant la maternité de substitution et la FIV après avoir réalisé qu’elle ne pouvait pas tomber enceinte d’elle-même.

«Cela remonte à ce truc de culpabilité. Certains d’entre nous se sentent coupables de ne pas pouvoir tomber enceinte », a déclaré Burruss lors d’un épisode en direct du podcast« The Suga »à la conférence BE de TheWrap. «Je devais vraiment m’en sortir.»

S’adressant aux hôtes de «Suga» Tika Sumpter et Thai Randolph, Burruss a déclaré qu’après la naissance de sa première fille, elle avait subi une myomectomie pour enlever les fibromes qui lui laissaient des tissus cicatriciels, ce qui lui a rendu difficile de redevenir enceinte. Mais après avoir fait ses recherches et discuté avec ses médecins, Burruss a pris la décision d’utiliser la FIV pour son deuxième enfant et une mère porteuse pour son troisième – des moments qui ont été partiellement documentés sur «Real Housewives» et ont amené d’autres mères à commencer à s’ouvrir sur les leurs. expériences avec la FIV ou la gestation pour autrui, a déclaré Burruss.

Lire aussi: Kandi Burruss sur ‘Great’ ‘Real Housewives of Atlanta’ Virtual Reunion and the Show’s Future

«Ce qui est drôle, c’est qu’après que nous ayons commencé à diffuser le processus à la télévision, en fait, quelqu’un que je connaissais personnellement m’a contacté et m’a dit: ‘Oh oui, vous savez, ma fille est par le biais d’une mère porteuse’ et je me suis dit ‘Non , Je ne le savais pas », a déclaré Burruss. « Je pense que les gens n’avaient tout simplement pas la conversation. »

Pourtant, en passant par le processus de FIV et en utilisant une mère porteuse, Burruss a déclaré qu’il y avait des moments où elle «déchirait» après avoir été jugée par d’autres personnes qui avaient évoqué la religion ou d’autres raisons pour lesquelles c’était sa faute si elle n’avait pas pu tomber enceinte. .

«Les gens adorent juger», a déclaré Burruss. «Mais je suis tout simplement nul et… mettez-vous dans cet endroit où vous vous souciez plus de ce que vous voulez pour votre famille, de ce que vous voulez pour vous-même – vous vous souciez plus de cela que de ce que les gens disent de vous.

Lire aussi: Les gardiens doivent être disposés à céder le pouvoir pour diversifier Hollywood, déclare l’avocat de Latinx (vidéo)

La conférence BE présentée par WrapWomen est la principale conférence de mentorat d’Hollywood. L’événement est conçu pour offrir des opportunités à la prochaine génération de femmes dans les médias et le divertissement, en mettant l’accent sur les voix sous-représentées. La programmation et le mentorat de cette année visent à briser les barrières, à inspirer l’action et à créer des opportunités inclusives pour tous.

Regardez la vidéo complète du podcast «The Suga» ci-dessous.