La star des Souths, James Roberts, est confiante de jouer aux Roosters à quelques jours de la réhabilitation

Le partenaire du centre de Sydney Sud, James Roberts, a nié qu’un problème de drogue ait conduit à sa dernière visite en cure de désintoxication alors que le centre Origin se prépare à quitter le centre de santé vendredi en gardant un œil sur l’affrontement des Roosters une semaine plus tard.

Selon le Sydney Morning Herald, le centre Blues s’est entraîné à l’intérieur des installations de Northern Beaches au cours des deux dernières semaines en vue de la nouvelle saison de la LNR.

Roberts a dit à sa partenaire et mère de ses deux enfants, Anna Jovanovic, qu’il était confiant qu’il serait « prêt physiquement et mentalement » après son passage au centre de bien-être.

« S’il joue le premier match, ce serait énorme pour lui », a déclaré Jovanovic. » J’espère qu’il le fait. Parce que c’est ce qu’il attend vraiment avec impatience. Connaissant James, il pourrait dire: «J’ai besoin de jouer, c’est ce pour quoi je vis et je meurs».

« La raison pour laquelle il a décidé d’aller en cure de désintoxication était en raison de l’absence de la ligue de rugby dans sa vie quand nous avons dû nous isoler. On pouvait juste voir qu’il était perdu.

» Il restait assis, plongé dans ses pensées et vous pouviez voir qu’il ne voulait rien faire. Il a perdu une partie de son énergie. Le tout ne se levant pas pour s’entraîner, l’environnement social d’être avec les garçons, le bonheur que l’entraînement donne et faire ce qui fait toujours – c’était une grande partie qui manquait. Il n’arrêtait pas de dire « Je veux juste jouer au football ». »

La lutte de Roberts avec les drogues et l’alcool a hanté la star au cours de sa carrière, mais Jovanovic n’a pas tardé à nier tout lien avec des substances illicites autour de son retour à la réadaptation.

Elle a dit que cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité, car Roberts comprend maintenant son état et a reconnu les déclencheurs une fois la saison de la LNR suspendue. Il a ensuite opté pour l’admission avant que cela ne conduise à certaines de ses anciennes habitudes.

« Je pense que les gens se trompent d’idée et pensent automatiquement: » Oh, il a un problème de drogue ou il a un problème d’alcool « », a déclaré Jovanovic. » Ce n’était rien de tout cela. Il s’agit de santé mentale, et il n’y a aucune honte à cela. Les gens devraient être fiers de lui d’avoir fait ce pas pour lui et sa famille, et ne pas le mal interpréter avec d’autres choses.

« Toutes les choses de son éducation, quand il a le temps d’y penser, ça revient dans son esprit et c’est ce qui l’a déclenché. Vous savez, jouer au football est ce qui rend purement James heureux. Lorsqu’il est sur le terrain, il est imparable. C’est pourquoi il a dit: «Je dois y aller et prendre le temps de me concentrer sur moi-même et de simplement travailler sur ma santé mentale».

» Il leva la main. Pour lui, c’est un grand pas. Ce n’est pas un très gros communicateur, c’est un introverti complet. Alors pour lui de parler et de dire: «J’ai besoin d’aide» a été un grand pas pour lui. C’est ce qu’il a appris des réhabilitations précédentes, il sait quand les choses vont le déclencher. La santé mentale sera toujours une bataille continue pour lui, c’est juste une question de comment il la gère avant qu’elle ne devienne incontrôlable. »

L’entraîneur des Rabbitohs Wayne Bennett a déclaré qu’il soutiendrait le retour de Roberts dans le jeu s’il était physiquement et mentalement apte.

« Nous devrons voir comment il va physiquement et mentalement, mais s’il est capable de jouer contre les Roosters, il n’y a aucune raison pour qu’il ne soit pas considéré », a déclaré Bennett.