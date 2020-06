La star des accidents Olivia D’lima taquine les gros rebondissements dans l’histoire de bébé de Fenisha Khatri

HBO propose toutes sortes de sensations fortes le mois prochain. En mai, le câbleur haut de gamme fera ses débuts avec deux nouvelles séries en vogue, en conclura trois autres et sortira une multitude de films à succès. Ce n’est pas la télévision; c’est H-B-Oh non, qu’est-ce que je regarde en premier?

Après avoir retardé la première de Mark Ruffalo’s Je sais que c’est vrai un mois, la série limitée fait enfin ses débuts sur HBO le 10 mai. D’après le roman à succès de Wally Lamb, Je sais que c’est vrai stars Ruffalo comme des frères jumeaux identiques vivant des vies parallèles en Amérique du 20e siècle. Le drame met également en vedette Rosie O’Donnell, Archie Panjabi et Melissa Leo, au cas où «deux Mark Ruffalos» ne seraient pas assez convaincants.

Bien sûr, il y a aussi des dizaines de nouveaux films sur HBO en mai, y compris le Downton Abbey film, Joker, La La Land, et plus. Entre ces trois, les fans de tous les genres ne devraient avoir aucun problème à trouver un film à regarder sur HBO le mois prochain.

Curieux de savoir quoi d’autre arrive à HBO? Voici toutes les nouvelles émissions et films HBO de mai 2020.

Premières de la série HBO: mai 2020

Betty, Première série (5/1)

Je sais que c’est vrai, Première série limitée (5/10)

Difficile, Première série (5/18)

Finales de la série HBO: mai 2020

Atlanta disparus et assassinés: les enfants perdus, Docuseries Finale (5/3)

Westworld, Saison 3 Finale (5/3)

Mon brillant ami: l’histoire d’un nouveau nom, Saison 2 Finale (5/4)

Todos Nosotros, Finale de la saison (5/15)

Courir, Finale de la saison 1 (5/24)

Films HBO: mai 2020

Plus gros, 2018 (5/1)

Étoiles occidentales, 2019 (5/1)

L’art de la course sous la pluie, 2019 (5/2)

Downton Abbey, 2019 (5/9)

Joker, 2019 (5/16)

Prêt pas prêt, 2019 (5/23)

Lucy dans le ciel, 2019 (5/30)

Programmation originale HBO

Natalie Wood: ce qui reste derrière, 2020 (5/5)

Estrenos

Long Gone By, 2020 (5/1)

Son corps, 2020 (5/1)

El Pacto (ALIAS Le Pacte), 2020 (5/1)

Sortie le 1er mai

L’art de s’en sortir, 2011

Chevalier noir, 2001

BlacKkKlansman, 2018

Flêche brisée, 1996

Naufragé, 2000

Cinema Paradiso (Director’s Cut), 1990

Montagne froide, 2003

Commando, 1995

Contagion, 2011

Cowboys & Aliens (version non classée), 2011

Asiatiques riches et fous, 2018

Mort lors de funérailles, 2007

Dick Tracy, 1990

Le combattant, 2010

Les lumières du vendredi soir, 2004

Carte verte, 1990

The Hangover Part II, 2011

The Hot Chick, 2002

Comment Stella a retrouvé son rythme, 1998

Dans Bruges, 2008

Incarner, 2016

Mâchoires, 1975

Mâchoires 2, 1978

Mors 3-D, 1983

Jaws: The Revenge, 1987

John Tucker doit mourir, 2006

Josie et les Pussycats, 2001

The Kite Runner, 2007

La La Land, 2016

Little Shop of Horrors (Director’s Cut), 1986

Mamma Mia! On y va encore une fois, 2018

The Meg, 2018

Michael Clayton, 2007

Mon grand mariage grec, 2002

Animaux nocturnes, 2016

Paul (version étendue), 2011

Précieux, 2009

Montée de la Gardiens, 2012

Ecole du rock, 2003

Panneaux, 2002

Quelque chose emprunté, 2011

Cela signifie la guerre (version étendue), 2012

Jumeaux, 1988

Inarrêtable, 2010

Porcs sauvages, 2007

Votre Altesse (version étendue), 2011

QUITTER HBO MAI 2020

Départ le 14 mai

La poêle, 2015

Départ le 31 mai

Un millier de mots, 2012

Agent Cody Banks, 2003

Agent Cody Banks 2: Destination Londres, 2004

Bad Girls (version étendue), 1994

Bark Ranger, 2015

Être Julia, 2004

Gros, 1988

Big Mommas: Like Father, Like Son (Extended Version), 2011

Cedar Rapids, 2011

Plus proche, 2011

Poursuite à froid, 2019

Le condamné, 2007

Le condamné 2, 2015

The Darjeeling Limited, 2007

Journal d’un enfant Wimpy: Rodrick Rules, 2011

À vous, 2000

Loin de chez soi: les aventures du chien jaune, 1995

Cinq doigts, 2006

Greta, 2019

Grosse Pointe Blank, 1997

Joyeux jour de la mort, 2017

Happy Death Day 2U, 2019

Flotteurs de l’espoir, 1998

N’est-ce pas romantique, 2019

Jingle All the Way (Director’s Cut), 1996

La terre avant le temps, 1988

The Land Before Time II: The Great Valley Adventure, 1994

La terre avant le temps III: le temps des grands dons, 1995

La terre avant le temps IV: Le voyage à travers les brumes, 1996

La terre avant le temps V: l’île mystérieuse, 1997

La terre avant le temps VI: Le secret de Saurus Rock, 1998

La terre avant le temps VII: le grand gel, 2001

La terre avant le temps IX: voyage vers les grandes eaux, 2002

The Land Before Time X: The Great Longneck Migration, 2003

Mon chien passe, 2000

Neuf mois, 1995

Oeil rouge, 2005

Chaperon rouge (version étendue), 2011

Le revers de la fortune, 1990

Montée de la planète des singes, 2011

Sucker Punch (version étendue), 2011

L’agent de gare, 2003

La ville (version étendue), 2010

Vrais mensonges, 1994

Inconnue, 2011