La star de West Ham fait une déclaration au milieu de la conférence Mount-Grealish – .

Photo de Mike Egerton – Piscine / Getty Images

Declan Rice a affirmé que la critique dirigée contre Mason Mount de Chelsea était « dure » au milieu de comparaisons continues avec l’homme vedette d’Aston Villa, Jack Grealish, comme il l’a dit à la conférence de presse de l’Angleterre.

Le joueur de West Ham United pense que « tous les autres managers de Premier League » choisiraient Mount s’ils avaient le choix, car il qualifiait les deux joueurs de « talents ».

Grealish a joué à gauche pour l’Angleterre jeudi, tandis que Mount a joué dans un milieu de terrain à deux, alors que les Three Lions ont enregistré une victoire assez confortable contre la République d’Irlande.

Le pire joueur de votre club sur FIFA (FIFA 07-FIFA 21)

mariée

740650

Le pire joueur de votre club sur FIFA (FIFA 07-FIFA 21)

/static/uploads/2020/11/678328_t_1605286164.jpg

678328

centre

Même si les stars très bien notées de Villa et de Chelsea jouent à des positions différentes, des comparaisons sont toujours en cours entre les deux, alors que Rice a partagé ses réflexions sur la question.

«Non, on n’en parle pas [on the criticism Mount gets on social media]», A déclaré Rice. «Mais comme vous l’avez dit, je pense que c’est très dur.

«J’en suis témoin ici quand je m’entraîne [with England] et j’en ai été témoin quand j’étais enfant, alors je sais à quoi ressemble sa mentalité et à quel point il est travailleur et motivé. Et il n’est pas surprenant que Gareth le choisisse et que Frank le choisisse.

Photo par Mike Hewitt / Getty Images

«Si vous avez tous les autres entraîneurs de Premier League la chance de le choisir, ils le choisiront aussi parce que si vous voyez au jour le jour ce qu’il donne à l’équipe en tant qu’individu, alors c’est un talent de premier plan, alors je pense que le la critique est très dure.

«Si vous regardez Jack et Mase, il y aura toujours des comparaisons. Mais ils jouent à peu près dans deux parties différentes du terrain. Mason maintenant à Chelsea joue en tant que huit offensif et Jack joue à gauche.

«Je pense que vous avez pu voir l’autre soir qu’ils peuvent tous les deux jouer dans la même équipe, c’est sûr et je pense que ce sont tous les deux de grands joueurs que nous devrions valoriser. Pour la nation, pour quelqu’un comme moi qui joue avec ces joueurs, nous avons de la chance de pouvoir jouer avec de tels talents.

Londres, ANGLETERRE – 12 NOVEMBRE: Shane Duffy de la République d’Irlande se bat pour la possession avec Jack Grealish d’Angleterre lors du match amical international entre l’Angleterre et la République d’Irlande au stade de Wembley le 12 novembre 2020 à Londres, en Angleterre. Les stades sportifs du Royaume-Uni restent soumis à des restrictions strictes en raison de la pandémie de coronavirus, car les lois de distanciation sociale du gouvernement interdisent aux fans à l’intérieur des sites, ce qui entraîne des matchs à huis clos. (Photo par Nick Potts –

Grealish a commencé sa carrière sur le côté gauche avant de jouer un rôle de milieu de terrain alors que Villa retournait en Premier League après le championnat.

Mais avec un manque de profondeur et de qualité pour Villa la saison dernière, Dean Smith a choisi de pousser son joueur principal à l’écart et il y est resté depuis.

Entre-temps, Gareth Southgate et Frank Lampard ont utilisé Mount de manière plus centrale, mais comme Grealish l’a découvert la saison dernière, où il était comparé à James Maddison, un débat similaire commence maintenant avec le produit de l’académie de Stamford Bridge.

Dans d’autres nouvelles, la cible d’Arsenal et d’Everton rapportée pourrait être disponible pour seulement 5 millions de livres sterling en janvier

Partager : Tweet