La star de West Ham affirme que le joueur d’Aston Villa n’a pas eu de chance; dit que Hammers a eu de la chance – .

Angelo Ogbonna a admis que West Ham United était redevable à VAR lors du triomphe 2-1 de lundi sur Aston Villa, tout en disant au site Web des Hammers que Trezeguet avait été « malchanceux » de ne pas marquer en seconde période.

Dean Smith se sera arraché les cheveux lors du voyage en autocar vers les Midlands la nuit dernière.

Parce qu’Aston Villa a réussi d’une manière ou d’une autre à perdre un match, ils ont dominé presque du début à la fin au stade de Londres, rassemblant 16 tirs contre les six de West Ham et monopolisant 66% de la possession.

Bien sûr, le doigt du blâme a été braqué directement sur Stockley Park, le VAR refusant cruellement à Ollie Watkins un égaliseur de dernier cri.

Mais, en vérité, Villa n’avait à se blâmer qu’après une quatrième défaite en cinq matches; et pas seulement parce qu’ils se sont déconnectés deux fois alors que West Ham a marqué ses deux buts au début de chaque mi-temps.

Watkins lui-même a claqué un penalty contre la barre transversale, tandis que Trezeguet a présenté son prétendant pour « Miss de la saison » quand il a échappé un effort à courte portée directement à Lukasz Fabianski.

«Nous avons eu un peu de chance et cela arrive parfois, mais ce n’est pas que de la chance. Nous nous sommes battus pour la victoire et je pense que nous le méritons pour cela », a déclaré Ogbonna, qui a dirigé le match d’ouverture de West Ham.

«Je pensais que (la frappe de Watkins) était hors-jeu, et VAR cette fois nous a aidés. C’est le football.

«L’arrêt de Lukasz a également été un moment énorme. Trezeguet était un peu malchanceux. Il avait un but ouvert, mais a frappé Lukasz. Il a été très bon avec sa réaction et à la fin c’est trois points et cinquième dans le tableau.

Ogbonna pourrait dire «malchanceux». On pourrait dire que «incompétent» était une meilleure description.

Bien que cela puisse sembler un peu dur, de nombreux fans de Villa sont fatigués de la tendance de Trezeguet à s’effondrer comme une poitrine de bœuf cuite lentement dans la surface de réparation.

Il convient de rappeler que l’international égyptien a également raté une autre chance lors de la défaite 2-1 à domicile contre Brighton la semaine dernière.

