La star de Melbourne Storm Sandor Earl lance une défense passionnée des plans de redémarrage de la LNR

La star de Melbourne Storm, Sandor Earl, a critiqué les « informations erronées » qui ont conduit la NRL à être fortement critiquée dans ses tentatives de redémarrer la saison.

Après que le commissaire de l’ARL, Wayne Pearce, a annoncé que la ligue respectait sa date de début proposée pour le 28 mai, la LNR a été critiquée pour avoir mis la santé de la communauté en danger.

Beaucoup ont rencontré les tentatives de la ligue de redémarrer avec les sourcils levés, en particulier compte tenu des restrictions draconiennes d’isolement qui ont été imposées dans tout le pays.

Cependant, selon Earl, le public n’est pas en danger de contracter COVID-19 en raison de la participation de joueurs à des matchs de football.

« J’ai juste l’impression qu’il y a un peu d’informations erronées », a-t-il déclaré dans un communiqué. vidéo publiée sur Twitter.

« En termes de sport, les gens qui reviennent doivent comprendre que les mesures de santé et de sécurité sont là, mais aussi dans des circonstances extrêmes.

Sandor Earl célèbre un essai avec ses coéquipiers du Melbourne Storm (Getty)

« En tant que joueurs, nous serons littéralement liés de notre chambre, qu’il s’agisse d’un hébergement (dans un) hôtel ou de nos propres maisons, à l’entraînement, puis de retour.

« Des mesures extrêmes, car il est dans l’intérêt de s’assurer qu’aucun joueur ne soit diagnostiqué avec le coronavirus. »

Earl a également pris ombrage sur les comparaisons entre NRL ou AFL joué et les gens incapables de faire les choses qu’ils feraient normalement.

« Je pense simplement qu’il y avait un peu de manque de connaissances et de compréhension dans ce domaine et le point a également été soulevé à propos de cinq personnes lors des funérailles et comment ce n’est pas juste pour les autres », a-t-il déclaré.

« Je pense que c’est un très mauvais exemple et un très mauvais lien, si quelque chose a un impact sur certaines des règles qui ont été introduites par le gouvernement, par exemple celle-là.

L’ex-PDG de NRL, Todd Greenberg, et le président d’ARLC, Peter V’landys, ont été critiqués en raison de plans de redémarrage (Getty)

« Je pense que les gouvernements ont fait du bon travail. Je suis propriétaire d’une petite entreprise, j’ai dû fermer et déménager en ligne, mais vous prenez simplement d’autres mesures et vous trouvez d’autres moyens. »

Earl a comparé les mesures strictes que la LNR imposera à ses joueurs isolément à la congestion des gens dans la vie de tous les jours.

« Je vis dans la ville ici et je vois constamment que vous connaissez les tours qui montent probablement avec plus de centaines de travailleurs qui sont là tous les jours pour se mélanger, puis ils rentrent chez eux et se mélangent dans la communauté », a-t-il déclaré.

« Mais les sports et les athlètes, nous parlons de mesures isolées très strictes pour pouvoir s’entraîner et jouer. Peu importe que nous nous attaquions, nous nous embrassions ou nous embrassions, le fait est que nous sommes tous isolés au sein d’un certain groupe et nous prenons des mesures extrêmes pour nous assurer de ne pas nous mêler à la communauté.

«Je pensais simplement que l’exemple et le lien entre la population générale et ce que font les athlètes et les personnes impliquées dans la LNR et l’AFL doivent être séparés, car nous allons suivre des directives assez extrêmes.

NRL et les diffuseurs conviennent de relancer le 28 mai

« Nous voulons tous jouer, c’est important et je suis sûr que beaucoup de gens veulent nous voir jouer. Mais les gens sortent et font ces commentaires bizarres pour essayer d’obtenir un peu de publicité autour de certaines déclarations stupides, je pense juste que le l’accent doit être mis sur la compréhension que si nous retournons au sport et au jeu, il y aura des mesures extrêmes pour nous assurer que nous faisons tout notre possible pour rester isolés, pour rester au sein de l’équipe de joueurs de ligue de rugby d’autres équipes ou non, ils vont prendre les mêmes mesures.

« Au bout du compte, changez la perception et commencez à la soutenir et à la soutenir plutôt que d’attaquer les différents sports ou le gouvernement, comprenez que ce sont des temps sans précédent.

« Lentement, à mesure que les mesures seront levées, les gens pourront reprendre une vie normale, mais juste avant de juger et avant de faire ces commentaires, jetez un œil.

« Allez dans un centre commercial local, regardez vos derniers développements immobiliers et voyez toutes les personnes sortir et faire différentes choses et comprendre que les joueurs et les athlètes qui vont revenir au sport, faire ce qu’ils aiment et divertir les fans vont de prendre des mesures extrêmes et d’être isolé pour s’assurer que cela se produise.

« Je voulais juste donner mes deux cents. »