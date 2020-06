La star de Melbourne Angus Brayshaw affirme que les joueurs doivent montrer la voie dans la lutte contre le racisme

La star de Melbourne, Angus Brayshaw, a expliqué pourquoi il est important pour les stars de l’AFL de mener la lutte contre le racisme après que lui et ses coéquipiers se soient mis à genoux pendant l’entraînement.

Les Démons ont rejoint plusieurs autres équipes de l’AFL pour rejoindre publiquement le mouvement mondial Black Lives Matter après la mort de l’afro-américain George Floyd aux mains des policiers à Minneapolis la semaine dernière.

L’incident de Floyd a mis en lumière les mauvais traitements infligés aux Australiens autochtones par la police, et plusieurs stars autochtones de l’AFL ont rejoint le mouvement sur leurs comptes personnels sur les réseaux sociaux.

Après un discours sincère de l’entraîneur des démons Simon Goodwin à ses joueurs, Brayshaw a expliqué pourquoi les joueurs de l’AFL devaient donner l’exemple à la société.

Les joueurs de Melbourne se sont mis à genoux pour montrer leur solidarité avec la communauté autochtone cette semaine (Twitter)

« Je pense que le racisme est un problème qui transcende le football », a déclaré Brayshaw au AFL Sunday Footy Show.

« Nous reconnaissons cela et ce que Simon (Goodwin) a dit hier ne faisait que répéter que nous sommes tous contre le racisme.

« C’est à nous tous d’agir, surtout en tant qu’acteurs de l’AFL, nous pouvons donner l’exemple de bons comportements pour le reste de la société. »

Le joueur de 24 ans a déclaré qu’il espérait que le mouvement se poursuivrait même si le temps passait après la mort de Floyd.

« C’est d’actualité en ce moment, certes, mais le racisme dure depuis des siècles, donc nous ne pouvons pas simplement le ramasser quand c’est pratique et le laisser tomber quand ce n’est pas le cas », a-t-il déclaré.

Simon Goodwin a transmis un message émouvant à son équipe sur l’importance de résister au racisme (AAP)

« C’est une bataille en cours et je pense que nous avons une situation vraiment chanceuse en tant que footballeurs de l’AFL pour représenter vraiment la cause et donner le bon exemple au reste de la société. »

Les commentaires de Brayshaw sont venus après une adresse émouvante de Goodwin à ses joueurs cette semaine lors d’une séance d’entraînement.

« Ce qui se passe depuis longtemps maintenant, ce sont les acteurs autochtones, les peuples autochtones se battent contre cela depuis longtemps », a-t-il déclaré.

« Mais ce n’est plus leur combat. C’est notre combat. Le pouvoir proviendra de personnes non autochtones qui prendront position.

« C’est là que le pouvoir viendra et c’est de cela qu’il s’agit en ce moment. Que nous nous unissions et que nous nous battions ensemble. »