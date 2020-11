La star de Manchester City, Rose Lavelle, remercie les fans du Moyen-Orient avant la finale de la FA Cup

Les femmes de Manchester City affrontent Everton en finale de la FA Cup plus tard dans la journée, et la joueuse vedette du club, Rose Lavelle, a remercié les fans du Moyen-Orient pour leur soutien continu avant le grand match.

La 50e finale de la FA Cup féminine a lieu à Wembley et Manchester City vise à conserver le trophée après sa victoire 3-0 contre West Ham United lors du match phare de l’année dernière.

Lavelle faisait partie de l’équipe américaine qui a soulevé la Coupe du monde en 2019, marquant leur deuxième but en finale, et elle espère maintenant mettre la main sur plus d’argenterie avec Manchester City, le club qu’elle a rejoint en août.

«J’ai très hâte de participer à la finale de la FA Cup – le football en Angleterre a tellement d’histoire et de traditions et en plus du match, ce sera une occasion de se souvenir», dit-elle.

«Je suis globalement reconnaissant à Manchester City de m’avoir donné la chance de continuer à jouer au football tous les jours – et même si cela a toujours été un défi de s’adapter, faire partie de l’équipe est tellement agréable.

Manchester City a un public passionné aux EAU et dans la région, et les fans pourront regarder le match d’aujourd’hui, qui débutera à 18h30 (heure des EAU), via le lien suivant – https://faplayer.thefa.com/home /tout

Lavelle est reconnaissante du soutien des fans et espère qu’ils se connecteront pour regarder le grand match.

«Nous savons que notre sport gagne en popularité tout le temps et c’est fantastique de connaître le soutien que nous avons des fans des Émirats arabes unis et du Moyen-Orient.

«De plus, le club fait beaucoup pour promouvoir le football auprès des jeunes joueuses et j’espère qu’elles regarderont la finale et deviendront encore plus inspirées.

En savoir plus sur l’application Sport360