La star de Los Hombres de Paco dans une réunion émouvante et annonce deux nouvelles signatures

Cela fait 10 ans que «Los hombres de Paco» a dit au revoir à Antena 3. Maintenant, le casting original est prêt à commencer à filmer la nouvelle et très attendue étape de la série. Hugo Silva, Michelle Jenner, Paco Tous, Pepón Nieto, Neus Sanz et Carlos Santos ont joué dans un vidéo émotionnelle pour lire le scénario du premier épisode, qui s’intitulera « Fou de revenir ».

Michelle Jenner, excitée à la réunion de ‘Los hombres de Paco’

« Voiture camouflée. Jour. Les mains d’une femme introduisent une à une trois balles dans un revolver. Les mains étendent le revolver à d’autres mains, qui le prennent et le pèsent. On découvre la personne qui le pèse. » C’est Paco Miranda, qui se concentre. Nous sommes de retour!« célèbre Paco Tous lui-même. Le tournage des nouveaux épisodes commencera en août suivant des protocoles de sécurité sanitaire stricts.

Michelle Jenner et Paco Tous

Pour aggraver les choses, les retrouvailles coïncident avec l’annonce de deux nouvelles signatures pour accompagner Paco, Mariano, Povedilla, Rita, Sara et Lucas au poste de police de San Antonio. Les acteurs Juan Grandinetti et Amaia Sagasti donneront respectivement vie à Rober et Ika. Rober est un jeune agent, réservé et spécialiste des télécommunications, tandis qu’Ika est la nièce de Paco, vingt ans. Déterminée et dotée d’un sens de l’humour, elle est entrée dans la police pendant deux ans sur les traces de son oncle. La production complète le reste du casting avant le début des enregistrements.

Ce sera la nouvelle étape

En conservant l’essence de la série, un tournant important marquera un avant et un après dans l’histoire des protagonistes. À la suite de ce changement, Dolores Urbizu apparaîtra, le nouveau personnage joué par Amparo Larrañaga. Un lien clair est établi entre elle et Paco Miranda, mais la seule chose qu’ils ont en commun est leur métier: arrêter les méchants.

Cette nouvelle saison entretient l’humour, la manière de comprendre l’amitié, l’amour et le désir de justice; mais adapté aux temps nouveaux. Paco Miranda est plus âgé, plus sage et encore plus têtu. Il a grandi en tant que personne et autour de lui tout change. Mais il est un survivant né et saura relever tous les défis. Bien sûr, toujours avec l’aide de ses amis.

Produit par ATRESMEDIA TV en collaboration avec Globomedia (The Mediapro Studio), le nouvelle étape de la série Antena 3 sera également disponible dans Atresplayer Premium, la plateforme de paiement d’Atresmedia. Montse García, Marc Cistaré (qui était déjà scénariste et coproducteur exécutif à l’étape précédente) et Javier Pons sont les producteurs exécutifs. Lucía Alonso-Allende est coproductrice exécutive. José Javier Reguilón, Abraham Sastre et Tom Fernández sont en charge du scénario.