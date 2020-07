La star de Liverpool à 35 millions de livres sterling affirme vouloir imiter Steven Gerrard après la victoire au PL – .

in

Liverpool a finalement mis la main sur le trophée de la Premier League. L’attente de 30 ans pour le titre est terminée et les hommes de Jurgen Klopp doivent maintenant préparer leur défense la saison prochaine.

Cette équipe de Liverpool est vraiment spéciale. Beaucoup de joueurs ont grandi en regardant des stars comme Steven Gerrard, Jamie Carragher, Xabi Alonso et même Luis Suarez faire des choses fantastiques pour le club, mais tous n’ont pas réussi à réaliser ce que cette équipe a.

Cependant, ces joueurs sont toujours une source d’inspiration pour les joueurs et des millions de fans de football à travers le monde. Le champion de Premier League Alex Oxlade-Chamberlain estime qu’il est désormais de son devoir et de celui de ses coéquipiers d’inspirer la prochaine génération, tout comme Gerrard l’a jadis inspiré.

La signature de 35 millions de livres sterling d’Arsenal (BBC) a déclaré au site officiel de Liverpool: «Vous ne pouvez pas prendre des moments et des nuits comme celui-ci pour acquis. Vous ne pouvez pas prendre de jouer pour un club de football incroyable comme celui-ci avec des fans qui se soucient tellement, vous ne pouvez pas prendre cela pour acquis.

«Donc, en tant que joueur, vous devez saisir ce genre de moments. Nous sommes ici pour une courte période. Nous espérons que nos petits sorts vont entrer dans l’histoire dans ce club de football, nous devons faire notre part pour inspirer la prochaine génération comme Steven Gerrard m’a inspiré.

Gerrard, en particulier, est le seul joueur de Liverpool que beaucoup de gens admiraient. La qualité de l’ancien skipper des Reds sur le terrain et la façon dont il a conduit son équipe à travers les hauts et les bas en font une véritable inspiration et Oxlade-Chamberlain veut être le même à l’avenir.

Les deux dernières saisons ont vraiment été phénoménales pour les Reds. Cependant, la période la plus difficile pour eux est maintenant. Liverpool est maintenant l’équipe à battre et les grands joueurs de la Premier League se renforceront fortement pour que cela se produise la saison prochaine.

Klopp sait qu’il ne sera pas facile de garder son équipe aussi motivée qu’elle l’a été depuis le début de la saison. Cependant, peu de gens parieront contre lui pour le faire, surtout après la façon dont il a transformé Liverpool au cours des dernières années.

Oxlade-Chamberlain espère jouer un rôle plus important la saison prochaine. Son but contre Chelsea mercredi lui donnera une tonne de confiance et il espère que les blessures n’entraveront pas sa progression la saison prochaine.

