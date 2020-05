La star de l’histoire d’horreur américaine Sarah Paulson publie Coven BTS Snake Pic

Cela a été un peu un sac mixte pour les fans de Ryan Murphy et Brad Falchukc’est Histoire d’horreur américaine, garder un œil ouvert sur tout ce qui mérite d’être publié au sujet de la dixième saison encore retardée (comme Murphy postant une image de Rubber Man avec la légende de deux mots, « Coming soon… » récemment). L’autre œil suit toutes les histoires incroyablement cool des saisons précédentes, comme Leslie Jordan louant son Hôtel co-star Lady Gaga (The Countess aka Elizabeth Johnson) et partager une anecdote sur le plateau démontrant l’engagement de la chanteuse et actrice primée envers son métier. Maintenant nous avons AHS étoile Sarah Paulson en regardant à travers les albums, en postant une image dans les coulisses d’elle partageant un peu de temps avec une co-star glissante. Hey! Joue bien! Nous parlons de Butter the snake, son « partenaire de danse » à l’écran impliqué dans le rituel d’infertilité de Cordelia pour l’aider à concevoir.

S’ouvrir @hulu et rejoignez @AHSFX au fur et à mesure qu’ils reviennent et revoyez le premier épisode de Coven ce soir à 21 h HNE! Dans les coulisses, photo de moi après le sexe du serpent avec Butter the snake. C’étaient les jours. pic.twitter.com/fFCRNpN4sM – Sarah Paulson (@MsSarahPaulson) 3 mai 2020

À partir de ce soir à 21 h HNE à @AHSFX, FX on Hulu organise une « soirée de veille » spéciale pour la première de la saison de Coven, « Bitchcraft ». Revenons à une époque où Zoé (Taissa Farmiga) a d’abord trouvé son chemin à l’Académie de Miss Robichaux pour les jeunes filles exceptionnelles, une école mystérieuse à la Nouvelle-Orléans consacrée à la sauvegarde de ceux de la «persuasion des sorcières». Le « who’s who » des influents AHS les noms ne connaissent pas de limites, surtout compte tenu de la façon dont les choses se apocalypse et les possibilités présentées par la partie annoncée mais toujours en cours de planification Coven projet. Jessica LangeFiona était un mélange tragiquement tordu de Maman chérie et une mère aimante, tiraillée entre faire le bien de Cordelia et garder son contrôle. Cordelia Goode s’est avérée être l’un des meilleurs personnages bien équilibrés du AHS-verse, admirablement soutenue par sa vraie mère Myrtle Snow (Frances Conroy). Et cela ne fait que rayer la surface parce que vous ne pouvez pas laisser de côté Emma Roberts comme Madison, Lily Rabe‘s Misty Day, Gabourey Sidibe‘s Queenie (ne nous lancez pas sur Hôtel), Jamie Brewer« suprême écoute indiscrète » Nan, Angela Bassett‘s Voodoo Queen Marie Laveau (qui exerce toujours son influence sur apocalypse), et (bien sûr) « The White Witch » elle-même, Stevie Nicks.

La star américaine de l'histoire d'horreur Sarah Paulson publie Coven BTS Snake Pic est apparue en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.







