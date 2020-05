La star de l’Académie des parapluies Justin Min publie la réunion de famille de Hargreeves

Nous admettrons volontiers que nous avons laissé notre obsession de Netflix The Umbrella Academy tirer le meilleur de nous et jouer avec nos sens. Nous étions assez certains que nous aurions obtenu au moins un teaser maintenant, sinon un teaser avec des images d’aperçu. Oserons-nous demander quel mois sera la première fenêtre? Pour être juste, une pandémie mondiale a tendance à gâcher un peu les choses; et ce n’est pas comme Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin Min, créateur de série / EP Steve Blackman et EP Jeff King n’ont pas brûlé l’huile de minuit (plus de détails ci-dessous). Mais pour mettre votre esprit à l’aise (et, espérons-le, servir de prélude à une vague de trucs vraiment cool à venir), Min a utilisé les médias sociaux pour partager une image Zoom de l’équipe et (nous supposons) parler toutes les choses The Umbrella Academy. Nos deux plus gros plats à emporter? C’est super de voir le « groupe » se remettre ensemble, et Blackman obtient des points bonus pour le Tiger King toile de fond.

Voir ce post sur Instagram nous ne nous voyons que lors des mariages, des funérailles et des pandémies mondiales. 🖤 Un post partagé par Justin H.Min (@justinmin) le 1er mai 2020 à 15h04 PDT

En mars, Blackman est allé sur Instagram pour montrer à l’équipe de travailler dur en post-production sur l’adaptation en direct de Gerard Way et Gabriel Basérie de bandes dessinées. Le mois dernier, Min nous a offert un aperçu personnel de la façon dont l’enregistrement ADR (Automated Dialog Replacement) se déroulait (autrement connu sous le nom de « bouclage »). Maintenant, c’est un aperçu de ce qui semble être les titres et les écrivains des épisodes de la saison, grâce au site WGA. Nous évitons de leur attribuer des numéros d’épisode spécifiques jusqu’à ce qu’ils soient confirmés, mais l’ordre de déroulement de la saison pourrait être le suivant (avec les scénaristes inclus): « 743 » (Bronwyn Garrity et Roberto Askins), « Un souper léger » (Aeryn Michelle Williams), «OGA pour OGA» (Nikki Schiefelbein), « De retour là où nous avons commencé » (Blackman), « La fin de quelque chose » (Blackman), « The Frankel Footage » (Mark Goffman), « The Majestic 12 » (Garrity), « The Seven Stages » (Goffman et Jesse McKeown), «The Swedish Job» (McKeown) et «Valhalla» (Robert Askins). Juste un petit rappel que tout cela n’est pas officiel jusqu’à ce qu’il soit officiel, mais ils nous intéressent.

