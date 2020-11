La star de la NBA Victor Oladipo rejoint le groupe de propriété des New Zealand Breakers en NBL

Alors que l’avenir de Victor Oladipo avec les Indiana Pacers reste trouble, il a trouvé un accord modifiant la franchise ailleurs.

Oladipo a déclaré à l’Associated Press que lui et le directeur commercial Jay Henderson avaient rejoint un groupe de propriété qui comprend l’ancien basketteur de Floride Matt Walsh pour acheter les New Zealand Breakers de l’Australian National Basketball League.

Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées, mais cela fera de Oladipo, 28 ans, l’un des plus jeunes propriétaires d’équipes de basket-ball au monde – et le propriétaire de l’arène de la Nouvelle-Zélande.

«J’ai toujours été intéressé à faire partie de la propriété d’une équipe, à avoir une contribution avec une équipe et à aider une équipe à réussir sur le plan commercial», a déclaré Oladipo. « Pour travailler avec une équipe dans cette perspective, je suis sûr que j’aurai un nouveau respect pour les gars qui ont occupé ce poste. »

Victor Oladipo # 4 des Indiana Pacers (Getty)

L’annonce intervient à un moment où certains ont remis en question l’engagement d’Oladipo envers les Pacers. Il a initialement choisi de ne pas jouer dans la bulle du coronavirus de la NBA cet été en raison de préoccupations concernant son genou droit blessé.

Finalement, il a fait marche arrière et a joué à Orlando.

La semaine dernière, The Indianapolis Star a rapporté que pendant qu’il était dans la bulle, Oladipo a demandé à plusieurs reprises aux joueurs adverses s’ils seraient intéressés à avoir Oladipo comme coéquipier.

« C’est ce que c’est, c’est fini maintenant. Des émotions ont été ressenties. Je n’ai aucune mauvaise volonté envers qui que ce soit », a déclaré Oladipo. « J’aime tout le monde, je prie pour tout le monde, c’est juste le genre de gars que je suis. J’ai juste hâte de jouer pour les Pacers et de gagner un championnat pour l’état de l’Indiana. »

Dans l’intervalle, Oladipo a continué de réhabiliter le genou et dit qu’il se sent aussi proche de 100% qu’il l’a fait à tout moment depuis la rupture de son tendon quadriceps en janvier 2019.

Et il continue de contempler la vie après le basket.

Bien que le garde All-Star à deux reprises puisse toujours examiner de près la manière dont la direction prend des décisions, traite les plafonds salariaux et évalue les talents, il ne dirigera pas les opérations quotidiennes. Henderson, qui a travaillé avec Oladipo pendant les sept dernières années, prévoit de combler ce poste.

«Nous faisons beaucoup de startups ensemble, nous possédons quelques entreprises ensemble et maintenant nous allons être propriétaires des New Zealand Breakers», a déclaré Henderson. « Je ne peux même pas dire que j’en ai rêvé, j’ai toujours pensé à ce que ce serait de posséder une franchise, mais on ne s’attend jamais vraiment à ce que cela se produise. »

Oladipo n’a jamais voyagé en Nouvelle-Zélande mais a promis de faire au moins un voyage par an à Auckland où est basée l’équipe.

Bal LaMelo (Getty)

Il a déclaré qu’il s’était intéressé pour la première fois à la ligue après avoir vu le jeune américain LaMelo Ball jouer pour les Illawarra Hawks la saison dernière et avoir sauté sur l’occasion d’en faire partie.

« Je pense vraiment que cette ligue grandit, je sais qu’elle grandit », a déclaré Oladipo. « C’est vraiment compétitif. En fait, j’ai vu quelques matchs quand LaMelo jouait et je pense que ça devient une matière première populaire. »

La Nouvelle-Zélande a été l’une des franchises les plus réussies et les plus cohérentes de la ligue. Les Breakers n’ont connu que deux saisons perdantes depuis 2007-08, ont remporté trois titres consécutifs dans la NBL de 2011 à 2013, ont remporté un quatrième titre en 2015 et ont terminé deuxième de la ligue en 2016.

Ils commencent cette saison à la recherche de leur première apparition en séries éliminatoires en quatre ans et avec une certaine incertitude en raison de la pandémie de COVID-19.

Larry Kestelman, propriétaire et président exécutif de la ligue, a annoncé la semaine dernière que la saison prochaine devrait commencer au début de 2021. La date de début a été repoussée dans l’espoir de jouer devant des foules plus nombreuses.

« Heureusement, je suis à un moment de ma carrière où je dois juste me concentrer sur le jeu, m’améliorer, améliorer mon corps », a déclaré Oladipo. « Mais quand la balle cessera de rebondir, si Dieu le veut, dans 15 ans, j’aurai beaucoup d’options, différentes pistes que je pourrai explorer. »