La star de FaZe Coldzera dit avoir contracté le COVID-19

Coldzera, la superstar du clan FaZe, a reçu un diagnostic de COVID-19, le CS: GO joueur révélé sur son Instagram.

Hier soir, Coldzera a déclaré à ses abonnés Instagram qu’il avait contracté le COVID-19, mais n’a pas fourni plus de détails sur son diagnostic.

«Ouais corona, tu m’as eu», a-t-il dit à ses partisans hier soir, selon une traduction.

Image via Instagram

Bien que l’on ne sache pas quand Coldzera a contracté le virus, le COVID-19 est transmis par des gouttelettes respiratoires et des voies de contact, selon le gouvernement britannique. Il a récemment célébré son 26e anniversaire aux côtés de son collègue CS: GO les lecteurs LUCAS1, kNgV- et HEN1.

Coldzera n’est pas le premier CS: GO joueur pour contracter le virus. Le joueur de Dignitas, Friberg, a révélé qu’il avait contracté le virus le 27 octobre, mais a ensuite informé ses partisans qu’il se sentait mieux le 2 novembre, mais qu’il présentait toujours des symptômes communs, notamment un manque de goût et d’odeur.

Enfin, je me sens mieux, j’ai eu 10 jours avec une forte fièvre, je n’ai toujours pas retrouvé mon odeur et mon goût, mais j’espère que cela reviendra bientôt. Ne souhaitez pas que quiconque attrape ce virus alors assurez-vous de garder vos distances et de rester en sécurité tout le monde! – Adam Friberg (@fribergCS) 2 novembre 2020

Le joueur de Na’Vi, Perfecto, a déclaré que son «état s’était aggravé» le 18 octobre suite à la contraction du virus, ce qui avait conduit à un rééchelonnement immédiat du match de Na’Vi contre forZe à l’IEM New York CIS le mois dernier. Ce match a eu lieu le 20 octobre, au cours duquel Na’Vi a perdu 2-0.

Je me sens mal pendant toute une semaine et, ces derniers jours, mon état s’est aggravé. Et aujourd’hui, un test positif pour le coronavirus est arrivé. J’espère que tout va bien, soyez prudents les gars. – Ilya Zalutskiy (@perfectocsgo) 18 octobre 2020

Au moment de la publication, plus de 49 millions de personnes ont contracté le COVID-19 dans le monde, ce qui a entraîné la mort de plus d’un million. Les symptômes les plus courants du virus sont la fièvre, la toux sèche et la fatigue, mais certains ont subi une perte de goût et d’odeur, selon l’Organisation mondiale de la santé.