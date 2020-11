La star de ‘Drag Race’ Nina West lance le clip musical inspiré de John Waters « Cha Cha Heels »

«RuPaul’s Drag Race» et gagnante de Miss Congeniality de la saison 11, Nina West montre son côté campy (et légèrement dérangé) dans son nouveau clip original «Cha Cha Heels», un hommage aux films emblématiques de John Waters «Female Trouble», « Serial Mom »et« Hairspray ».

Le titre et la séquence d’ouverture de la chanson sont inspirés de la comédie noire de 1974 de Waters «Female Trouble», qui mettait en vedette la drag queen pionnière Divine (alias Harris Glenn Milstead) dans le rôle de Dawn Davenport. Tout ce que Dawn voulait pour Noël, ce sont des talons cha cha, et elle fait une crise quand elle ne les a pas. West a recréé la séquence (voir l’original ici), jusqu’à la chemise de nuit bouffant et babydoll marron de Dawn.

Le clip passe ensuite à une scène de tarte qui reflète «Serial Mom» et une séquence de danse de rêve inspirée de «Hairspray». West a parlé à TheWrap de l’inspiration derrière le clip vidéo.

«J’ai écrit la chanson l’été dernier et c’était vraiment important pour moi d’écrire quelque chose qui était distinctement Noël, distinctement queer, distinctement LGBTQ, et qui n’avait pas vraiment été fait auparavant. Dit West. «Je n’avais pas vu une litanie de [Waters’] matériel dans la culture pop, alors je me suis dit: ‘Je vais écrire une chanson entière sur cette scène de « Female Trouble » avec Divine voulant ces talons cha cha. « »

«Je suis un grand fan de John Waters. Je suis extrêmement informé par Divine et son esthétique et son style de drag », a poursuivi West. «Les sujets sur lesquels j’écris pour des sketches, des spectacles ou des chansons sont des choses que je connais vraiment ou des choses que j’aime vraiment. Donc, si c’est Disney ou le théâtre musical ou dans ce cas John Waters, je célèbre quelque chose qui compte beaucoup pour moi.

La saison 7 de « Drag Race » avait un défi John Waters et à l’époque, beaucoup de jeunes concurrents et fans ne comprenaient pas comment lui et Divine étaient des pionniers dans la culture queer et drag, respectivement. La candidate de la saison 10, Eureka, a même envisagé de jouer à Divine dans le jeu Snatch de «Drag Race» (elle a finalement joué à Honey Boo Boo à la place, ne pouvant pas s’appuyer sur suffisamment de références Divines). C’est quelque chose que West espère changer avec cette vidéo.

«C’est une pierre de touche culturelle qui pendant tant d’années a appartenu à un culte clandestin qui a été distinctement queer. «Drag Race» l’a mis dans le monde, mais les fans n’ont même pas compris le fait que «Hairspray: The Musical» était inspiré de John Waters. Ça vient de son film!

«John Waters est le roi du camp et des ordures pour une raison. C’est lui qui a fait une drag queen, à toutes fins utiles, virale », a poursuivi West. «Lui et Divine ont créé ce monde qui n’avait jamais été vu auparavant. Divine était partout, au Studio 54 et envahissait la culture pop. Au fur et à mesure que John Waters devenait plus célèbre, Divine devenait plus célèbre. Il est important pour nous en tant qu’artistes queer, conteurs queer et consommateurs queer de se souvenir que cela fait partie de notre histoire.

West a partagé une dernière réflexion sur Waters et son influence:

«Sa voix a influencé des artistes comme RuPaul. Si vous regardez un film comme ‘Starbooty’ [RuPaul’s early underground film], il a été clairement inspiré par John Waters, haut la main. Vous voyez que cette pierre de touche affecte alors la vie de la drag queen la plus célèbre du monde, RuPaul.

En effet, RuPaul a répété les eaux référencées tout au long de la course de 12 saisons de Drag Race.

Est-ce que West reviendra pour une saison «All-Stars» et abandonnera encore plus l’expertise de Waters / Divine?

«Je retournerais absolument All-Stars», a-t-elle répondu. «Mais je dirais avec appréhension que j’ai eu une course vraiment solide et j’ai l’impression d’avoir fait du bon travail. Je suis vraiment fier de ce travail et de ce que j’ai pu faire avec mes sœurs de la saison 11. Serais-je capable de capturer à nouveau cet éclair dans la bouteille? Vous ne pouvez pas revenir en arrière et être la même chose. Ce n’est pas ce que veut le public ou ce que veut l’artiste. Si je retourne, je dois décider que je veux gagner.

Regardez la vidéo «Cha Cha Heels» inspirée des vacances de Nina West ci-dessus ou ici.