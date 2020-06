La star de ’90 Day Fiance ‘Rose dit qu’une’ femme forte ‘est’ toujours positive ‘au milieu du grand drame d’Ed

Fiancé de 90 jours: auto-quarantaine étoiles Darcey Silva et jumeau Stacey Silva ont désespérément besoin de confort cosmétique pendant le verrouillage de COVID-19. De nombreuses entreprises ferment leurs portes pendant cette pandémie. Et cela inclut des endroits comme les salons de coiffure et de manucure. Pendant ce temps, Stacey et son jumeau cherchent des moyens de maintenir leur routine beauté tout en restant à la maison.

Fiancé de 90 jours: Darcey Silva et Stacey ont une journée de spa bricolage – auto-quarantaine

Fiancé de 90 jours: auto-quarantaine est un spin-off limité de TLC où les acteurs se filment pendant la pandémie COVID-19. Pour les frères et sœurs Silva, cela signifie trouver des moyens de se faire dorloter sans avoir accès à leurs routines de beauté habituelles. Et, il semble qu’ils fassent exactement cela.

Darcey Silva ordonne à diverses choses de se faire dorloter à la maison avec sa sœur. Et, Fiancé de 90 jours: auto-quarantaine montre que c’est très nécessaire pour les frères et sœurs. Ils ont beaucoup de choses à garder en apparence. Et, il semble que cette journée de soins les aide à se sentir à nouveau comme eux.

Stacey Silva et sa sœur apprécient certainement les belles choses de la vie. Donc, c’est définitivement un ajustement pour eux sans autant de choses auxquelles ils sont habitués. Lockdown a un moyen de rappeler à de nombreuses stars de TLC ce qui est important et ce dont elles ont vraiment besoin pour s’en sortir. Mais, un peu d’indulgence à la maison est juste ce dont les sœurs ont besoin pour ressentir à nouveau un sentiment de normalité.

Fiancé de 90 jours: Stacey Silva et Darcey se détendent à la maison

Darcey Silva et son frère sont là l’un pour l’autre, peu importe ce qu’ils traversent. Ils se battent et se chamaillent régulièrement. Mais, au bout du compte, ils sont là l’un pour l’autre quand c’est important. Et cela est particulièrement vrai pendant cette période de quarantaine.

Pendant ce temps, même si la période est difficile pour la plupart des gens dans le monde, le Fiancé de 90 jours les acteurs trouvent un moyen de se livrer à certains des conforts auxquels ils sont habitués. Darcey Silva dit qu’elle et Stacey Silva doivent «redevenir belles». Et, ils ont tout ce dont ils ont besoin pour faire exactement cela.

Fiancé de 90 jours: auto-quarantaine révèle qu’il y a des mésaventures en cours de route. Darcey Silva a quelques problèmes avec l’équipement. Et, elle finit par casser une perceuse à ongles électrique en cours d’utilisation. Mais, même si les choses ne sortent pas exactement comme elles le font au salon, Stacey Silva semble apprécier la tentative.

La quarantaine ne traite pas bien TLC Star?

Des mises à jour récentes de Darcey montrent qu’elle a du mal pendant le verrouillage. Elle semble désordonnée dans un récent clip Cameo pour un fan. Et, certains téléspectateurs soupçonnent qu’elle pourrait boire pour passer le temps. Le changement d’apparence de Darcey est radical par rapport à ce que les observateurs attendent habituellement. Et même l’ex-Tom Brooks a dit qu’elle avait besoin d’aide.

Malgré les bouffonneries récentes de Darcey Silva en ligne sans son confort cosmétique habituel pendant la quarantaine, il est clair qu’elle traverse cette période difficile. Même si beaucoup Fiancé de 90 jours les fans se montrent inquiets, la bonne nouvelle est qu’elle a Stacey Silva et ses enfants sur lesquels s’appuyer. Darcey utilise souvent le hashtag #SilvaStrong dans les moments difficiles. Et, c’est certainement l’un d’entre eux.

Attrapez de nouveaux versements en série limitée Fiancé de 90 jours: auto-quarantaine, Lundi soir sur le TLC.

