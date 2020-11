La star d’Axed Arsenal publie un message IG, Benzema émet une réponse en trois mots

in

Photo de Stuart MacFarlane / Arsenal FC via Getty Images

La star de Axed Arsenal, Mesut Ozil, a posté sur Instagram « restez dédié » alors qu’il partageait une vidéo de lui-même en train de s’entraîner dans la salle de sport.

L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema a réagi au message de son ancien coéquipier et a simplement déclaré: « Allons-y frère » ajouté avec un emoji de feu.

Les goûts de Lukas Podolski et Shkodran Mustafi ont également envoyé des messages au meneur de jeu allemand.

Même si Ozil est bien conscient qu’il ne remettra peut-être plus jamais un maillot d’Arsenal, il doit rester en forme et se préparer de la meilleure façon possible.

Le mercato d’hiver ouvrira le jour du Nouvel An et il sera intéressant si Ozil, dont le contrat à l’Emirates expire l’été prochain, déménagera dans un autre club.

Que les fans soient d’accord ou non, il ne convient clairement pas au style de jeu pressé, agressif et exigeant de Mikel Arteta.

Et leur victoire à Old Trafford dimanche a illustré et soutenu l’appel impitoyable d’Arteta à le laisser hors de l’équipe de 25 joueurs.

Mais il reste encore un long chemin à parcourir avant que des jugements de ce genre puissent être prononcés.

En attendant, Ozil utilisera ses plateformes de médias sociaux pour encourager ses coéquipiers d’Arsenal, qui seront en action en Ligue Europa ce soir.

