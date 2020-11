La sortie de Trump de l’accord de Paris sur le changement climatique est officielle

Appelez cela le long au revoir de l’accord de Paris sur le climat.Avant la nouvelle: l’annonce du président Trump en 2017 de retirer l’Amérique de l’accord de 2015 devient officielle mercredi à minuit après un processus prolongé requis par les Nations Unies. C’est une coïncidence chaotique que cela survienne le lendemain du jour du scrutin.- – – Où en est-il: Le résultat de l’élection présidentielle n’était pas clair à minuit. Si Joe Biden remporte la Maison Blanche, il a promis de revenir à l’accord.La sortie officielle de Trump de l’accord serait éphémère, mais le recul de l’Amérique sur le changement climatique au cours des quatre dernières années s’attarderait et serait laborieux à inverser. les nouvelles sont décevantes du point de vue de l’administration. Selon Jonathan Swan, un porte-parole de la Maison Blanche a refusé de commenter et renvoyé Axios au département d’État, qui a autorité sur les accords mondiaux. Le département ne devrait pas non plus marquer la sortie de manière officielle. L’administration a pris la décision formelle de se retirer il y a un an mercredi, conformément aux règles de l’ONU. « Aucune action supplémentaire n’est requise de la part des États-Unis pour que le retrait prenne effet », selon un communiqué du Département d’État envoyé par courrier électronique lundi. La situation dans son ensemble: les États-Unis sont le seul pays au monde à se retirer de l’accord, ce qui les pays font partie de. En effet, la plupart des pays du monde vont de l’avant avec des niveaux d’ambition variables pour lutter contre le changement climatique et passer à des sources d’énergie plus propres, quel que soit le président américain.Au cours des dernières semaines, la Chine, la Corée du Sud et le Japon ont annoncé des objectifs ambitieux. , rejoignant ceux déjà fabriqués par l’Europe. Bien qu’ils ne soient que des objectifs déclarés, ils signalent toujours l’intention et la direction de la priorité du gouvernement. La fin de partie de Paris est arrivée

L'Oréal Paris Accord Parfait Fond de Teint Poudre 6.5D Caramel Doré 9g L'Oréal Paris Accord Parfait Fond de Teint Poudre 6.5D Caramel Doré 9g est une poudre fondante qui offre une couvrance modulable. Matifiez, unifiez ou masquez les imperfections en fonction de vos besoins. Sa formule est enrichie en pigments minéraux et s'accorde parfaitement à chaque carnation sans effet

L'Oréal Paris Accord Parfait Fond de Teint Poudre 10.D Doré Foncé 9g L'Oréal Paris Accord Parfait Fond de Teint Poudre 10.D Doré Foncé 9 g est une poudre fondante qui offre une couvrance modulable. Matifiez, unifiez ou masquez les imperfections en fonction de vos besoins. Sa formule est enrichie en pigments minéraux et s'accorde parfaitement à chaque carnation sans effet

L'Oréal Paris Accord Parfait Fond de Teint Poudre 5.D Sable Doré 9g L'Oréal Paris True Match Fond de teint Poudre 2R Vanille Rosé 9g est une poudre fondante qui offre une couvrance modulable. Matifiez, unifiez ou masquez les imperfections en fonction de vos besoins. Sa formule est enrichie en pigments minéraux et s'accorde parfaitement à chaque carnation sans effet masque ni

L'Oréal Paris Accord Parfait Fond de Teint Liquide N6 Miel L'Oreal Paris Accord Parfait Fond de Teint Liquide N6 Miel c'est un maquillage idéal pour les femmes qui souhaitent un teint éclatant et uniforme. s'accorde parfaitement à la couleur et à la texture de la peau pigments fins pour un résultat homogène texture fine pour une couvrance parfaite Ce fond de teint

L'Oréal Paris Accord Parfait Fond de Teint Fluide 2R Vanille Rosé 30ml L'Oréal Paris Accord Parfait Fond de teint Fluide 2R Vanille Rosé 30ml s'accorde parfaitement à votre peau et unifie votre teint. Sa texture fine et fondante dissimule tous types d'imperfections pour une couvrance naturelle et protège contre les agressions extérieures Dès 2 semaines, votre peau est nettement

L'Oréal Paris Accord Parfait Poudre C1 Rose Ivoire L'Oreal Paris Accord Parfait Poudre C1 Rose Ivoire c'est un maquillage idéal pour les femmes qui souhaitent un teint éclatant et uniforme. s'accorde parfaitement à la couleur et à la texture de la peau pigments fins pour un résultat homogène texture fine pour une couvrance parfaite Ce fond de teint s'ajuste à