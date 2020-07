La sortie de Microsoft Surface Duo pourrait être plus proche que vous ne le pensez, Surface Neo prend du retard

Surface Duo en action (théorique)

En plus du 2-en-1 Les tablettes Surface Pro 7 et Surface Pro X, qui ont été commercialisées peu de temps après leurs annonces officielles, Microsoft a dévoilé non pas un mais deux appareils pliables différents en octobre 2019.

Sans surprise, le tout aussi ambitieux Surface Duo et Surface Neo n’était pas prêt pour les heures de grande écoute dès le départ, étant plutôt prévu pour une disponibilité vague et lointaine «vacances 2020» alors que le géant de la technologie basé à Redmond continuait de travailler pour obtenir les conceptions à double écran sans aucun doute difficiles. Bien que les températures n’aient pas encore commencé à baisser, il y a de nouvelles informations à discuter sur le déploiement imminent de ces deux gadgets révolutionnaires, et … tout n’est pas bon.

La mauvaise nouvelle est que la Surface Neo fonctionnant sous Windows n’est plus prévue pour arriver dans les magasins à temps pour les vacances, selon la propre page Web de Microsoft consacrée à cette bête super polyvalente. Malheureusement, la société a supprimé la mention officielle (comme remarqué par Windows Central) sans le remplacer par un autre indice sur une date de sortie possible, nous ne pouvons donc pas dire avec certitude si le Surface Neo se matérialisera au début de 2021 ou sera retardé davantage.

Du côté positif, les multitâches Android devraient être ravis d’apprendre que le Surface Duo est susceptible de commencer à être expédié «la semaine du 24 août». C’est étonnamment tôt, bien que tous ceux approbations réglementaires récentes et les teasers de l’entreprise suggéraient fortement que l’appareil incroyablement flexible et portable était en effet au coin de la rue.

Selon Zac Bowden de Windows Central , La production de Surface Duo est déjà en cours, mais alors que le combiné Android à double écran pourrait être dans moins d’un mois, son prix reste secret et presque impossible à prévoir.

Après tout, on parle d’un « téléphone » pas comme les autres sur le marché aujourd’hui, avec deux écrans de 5,6 pouces reliés par une charnière à 360 degrés et un ensemble … Selon la rumeur, la fiche technique divisante inclurait un processeur Snapdragon 855 haut de gamme obsolète, un nombre de RAM de 6 Go relativement banal, un seul appareil photo de 11 Mpx aurait un double usage en tant que tireur arrière et avant, ainsi que l’absence de prise en charge de la 5G.

Pendant ce temps, le Surface Neo devrait utiliser une charnière similaire à 360 degrés pour connecter deux écrans de 9 pouces … éventuellement, avec un stylo intégré et un clavier amovible également taquiné l’année dernière pour mettre en évidence le potentiel de productivité et l’immense puissance de cet appareil basé sur Intel qui reste autrement dissimulé dans le secret.