La sortie de House of Ashes 2021 confirmée pour les consoles actuelles et de nouvelle génération

Le générique de fin pour L’anthologie des images sombres: Little Hope présente un teaser pour le chapitre suivant, Maison des cendres. Ce que les crédits n’incluaient pas, ce sont des détails concrets, que l’éditeur Bandai Namco a maintenant déclenchés. Maison des cendres sera lancé en 2021 pour les PS4, PS5, PC, Xbox One et Xbox Series X | S. Les fans de l’anthologie vont être ravis, avec une histoire centrée sur une menace imparable qui se trouve sous le désert d’Arabie.

Dans une déclaration concernant les nouvelles, le PDG de Supermassive Games, Pete Samuels, a noté que la troisième entrée comportera une toute nouvelle histoire mettant en vedette une distribution différente de personnages. Maison des cendres a lieu en Irak en 2003. L’opératrice de terrain de la CIA, Rachel King, rencontre une unité militaire pour attaquer une prétendue installation secrète d’armes chimiques près des montagnes de Zagros. Comme c’est le cas pour toutes les autres aventures de l’anthologie, le groupe tombe sur bien plus que ce qu’il avait négocié.

À son arrivée sur les lieux, l’unité militaire d’élite est prise en embuscade par le sergent Salim Othman et son groupe local de patrouilles. Cependant, la bataille qui s’ensuit n’est pas tout ce qui fait des ravages sur les deux factions. Un tremblement de terre se produit alors que le combat se poursuit, ouvrant des gouffres qui entraînent l’unité militaire et la patrouille locale dans les ruines d’un temple sumérien. Ces événements réveillent une force maléfique loin sous le désert d’Arabie, un «nid de créatures anciennes et surnaturelles» sauvages qui sont plus que désireuses de s’attaquer à leur nouvelle proie.

Découvrez la première bande-annonce de L’anthologie des images sombres: House of Ashes dans la vidéo liée ci-dessous:

[Source: Bandai Namco Entertainment via Gamasutra]