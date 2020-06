La sortie de Hitman 3 confirmée pour janvier 2021 sur la génération actuelle et la nouvelle génération

La conclusion d’IO Interactive Tueur à gages la trilogie n’est pas trop loin. Hitman 3 arrivera sur PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One et Xbox Series X dans moins d’un an en janvier 2021.

IO Interactive a partagé les nouvelles passionnantes lors de l’événement « The Future of Gaming » de Sony pour PlayStation 5. Bien que la nouvelle aventure de l’Agent 47 n’ait pas été montrée, la bande-annonce teaser a certainement pour but de vous faire penser à l’assassin le plus meurtrier du monde. Obtenez un aperçu de Hitman 3 dans la bande annonce suivante:

Cette conclusion de la trilogie World of Assassination d’IO Interactive permettra à l’agent 47 de retrouver certains des contrats les plus importants de sa carrière. Selon Travis Barbour, Senior Community Manager du studio, les enjeux sont assez importants cette fois-ci. En conséquence, une fois que tout aura été dit et fait, le monde des 47 changera de façon assez radicale.

Semblable aux deux premières entrées de la trilogie, Hitman 3 couvrira une variété de lieux à travers le monde, chacun regorgeant de détails méticuleusement placés. Des déguisements spéciaux aux accidents soigneusement orchestrés en passant simplement par les ailettes ou en passant par les essais et erreurs, IO Interactive vise à garantir que les joueurs peuvent profiter de nombreuses possibilités d’assassinat.

Le choix et la rejouabilité devraient être plus dynamiques Hitman 3, ainsi que. Dans un article sur le blog PlayStation, Barbour a annoncé que le nouvel épisode encouragera les joueurs à interagir avec le monde de nouvelles façons qui s’avéreront gratifiantes dans les parties ultérieures. La manière exacte dont IO Interactive entend gérer cela reste un mystère à l’heure actuelle. Cependant, il est peu probable que cela reste longtemps. Dans les mois à venir, l’équipe partagera encore plus de détails sur la suite des événements Tueur à gages.

[Source: PlayStation Blog]