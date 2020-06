La sortie de Grand Theft Auto 5 PS5 prévue pour 2021

Grand Theft Auto V initialement sorti en 2013 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Peu de temps après, il est passé à PS4 et Xbox One. Désormais, le titre le plus vendu de Rockstar devrait passer à une troisième génération. Parfois, en 2021, des versions améliorées de GTA V et GTA Online sera déployé sur la PlayStation 5.

Voir la bande-annonce dans la vidéo liée ci-dessous:

Cela a été révélé lors de l’événement PS5 de Sony. De plus, tous les propriétaires de PS5 auront un accès gratuit à Grand Theft Auto en ligne pendant trois mois après le lancement du titre, comme indiqué dans la description de la bande-annonce YouTube. Il est difficile de savoir si un certain accord permettra aux anciens propriétaires du titre de télécharger le jeu complet sans frais supplémentaires.

De telles nouvelles sont probablement une surprise pour certains, étant donné que Rockstar travaille dur sur Grand Theft Auto 6. Nul doute que le développeur et sa société mère Take-Two Interactive tentent de garantir GTA Online n’est pas laissé dans la poussière. Si cela devait être le cas, il serait intéressant de voir si Red Dead Redemption 2 et RDR en ligne recevoir une révélation similaire sur toute la ligne.

De plus, à partir d’aujourd’hui, tous les membres PS Plus sur PS4 auront déposé 1 million de dollars sur leur compte Maze Bank en jeu. Ces dépôts auront lieu chaque mois jusqu’à GTA Online Lancement de la PS5.

Au dernier décompte plus tôt cette année, Grand Theft Auto V avait croisé un géant 130 millions d’exemplaires vendus. Ce nombre est sûr de continuer à grimper au fur et à mesure que cette génération de consoles se termine. Son apparition sur la prochaine génération offrira également un coup de pouce.