La sortie d’aujourd’hui marque un retour à la forme mais pourrait être un problème pour le personnel à la hache

Après avoir failli abandonner sa campagne festive en raison de la pandémie de coronavirus, John Lewis dévoilera aujourd’hui sa publicité de Noël 2020. Tel est le buzz qui entoure la campagne annuelle du détaillant, elle est largement considérée comme une visite essentielle à l’approche de Noël. Cela peut sembler étrange, mais dans une année caractérisée par la panique, l’incertitude et la peur, la publication d’une publicité dont le but ultime est de nous convaincre de dépenser de l’argent que nous n’avons peut-être pas pour des choses dont nous n’avons pas réellement besoin ressemble à une dose réconfortante de Comprenant un mélange d’action réelle, d’animation, d’argile et de CGI, le spot 2020 présente une série de vignettes représentant toutes des personnages exécutant divers actes de gentillesse, d’une fille utilisant son parapluie pour déloger le football d’un garçon de un arbre, à un bonhomme de neige animé offrant une assistance routière à un automobiliste aux prises avec des problèmes de voiture.Beats Excitable Edgar Accompagnée du slogan «Give a little love», la campagne a été inspirée par «la gentillesse manifestée par le public britannique pendant la pandémie», selon le détaillant. Il serait exagéré de décrire l’annonce comme une correspondance avec l’offre sincère de 2013 «L’ours et le lièvre», mais cela ressemble à un retour en forme après le numéro saccharine «Excitable Edgar» de l’année dernière. des morceaux reconnaissables interprétés par des artistes méconnus, tels que la couverture épurée de la chanteuse Gabrielle Aplin du classique Frankie Goes to Hollywood «The Power of Love» en 2012, bien que des stars comme Lily Allen et Elton John aient également fourni des voix dans le Cette année, pour la première fois, le détaillant a commandé une nouvelle chanson pour son offre festive. Le morceau «A Little Love» a été écrit et enregistré par la chanteuse soul britannique Celeste, qui a remporté le premier Rising Star Brit Award en février, peu de temps après avoir été couronné BBC Music’s Sound of 2020. Il apporte un changement rafraîchissant à la formule éprouvée et testée Cependant, même si le public peut être réconforté par la familiarité rassurante d’une publicité festive de John Lewis, le message «Donnez un peu d’amour» pourrait déranger certains membres du personnel. , qui exploite à la fois John Lewis et Waitrose, a des plans ambitieux pour lever 4 millions de livres sterling via la campagne pour deux organismes de bienfaisance – FareShare, qui aide les personnes confrontées à la pauvreté alimentaire et Home-Start, qui travaille avec les parents qui ont besoin de soutien. Les clients pourront contribuer de différentes manières, du don en espèces à l’achat de produits d’une nouvelle ligne créée pour collecter des fonds pour le programme. Les contributions d’une valeur de 2 millions de livres sterling seront financées par un don du John Lewis Partnership.Personnel inquiet Il s’agit sans aucun doute d’une entreprise louable, mais étant donné que le Partenariat vient d’annoncer son intention de supprimer 1500 emplois à son siège social, en plus de 1300 rôles supprimés plus tôt cette année, ceux qui font face à la côtelette pourraient bien se demander si leur employeur aurait pu leur prolonger un peu plus de gentillesse avant Noël.La publicité de deux minutes est partagée en ligne aujourd’hui et sera diffusée à la télévision pour la première fois demain. soirée sur ITV pendant The Voice UK. @ kt_grant

