La soirée d’ouverture de la Gamescom Live 2020 est maintenant prévue pour le 27 août

À l’annonce de l’organisateur de la gamescom que l’événement de cette année deviendra entièrement numérique, Geoff Keighley a partagé son projet d’accueillir la gamescom: Opening Night Live le 24 août. Ces plans ont cependant changé depuis. Opening Night Live devrait maintenant être diffusé quelques jours plus tard le 27 août, donnant le coup d’envoi à trois jours de célébrations de la gamescom. La Gamescom elle-même prendra fin le 30 août prochain. En outre, Keighley a noté que le «spectacle spectaculaire» servira également de finale au Summer Game Fest.

Keighley a partagé des nouvelles du changement d’horaire dans un message sur sa page Twitter officielle. Découvrez-le ci-dessous:

Mise à jour rapide: @gamescom Opening Night Live aura désormais lieu en direct le 27 août et débutera 3 jours de @gamescom 2020. Nous prévoyons un spectacle spectaculaire qui sera également la grande finale de @summergamefest Plus sur https://t.co/KRzKTQeHcs pic.twitter.com/3gVEvG1so7 – Geoff Keighley (@geoffkeighley) 18 mai 2020

L’événement de trois jours de la Gamescom comportera une multitude de nouveaux détails et annonces. Fait intéressant, quelques nouveaux spectacles sont également ajoutés au mix. L’un, en particulier, est la gamescom: Awesome Indies. Ce spectacle s’articulera autour de mises à jour et d’annonces concernant un certain nombre de projets indépendants incroyables.

Gamescom: Daily Show représente un autre ajout à l’événement, qui devrait inclure des faits saillants quotidiens sur la gamescom et les nouvelles des sociétés de jeux. Dans la gamescom studio, les entretiens et les discussions avec les développeurs offriront un aperçu des projets à venir non spécifiés. Enfin, la gamescom 2020 s’achèvera avec la gamescom: Best of Show le 30 août. Les fans devraient s’attendre à des moments forts liés à la gamescom, ainsi qu’à la remise du prix 2020 de la gamescom.

Le Summer Game Fest de Geoff Keighley a été une bannière hétéroclite sous laquelle les éditeurs et les développeurs peuvent héberger leurs annonces et leurs révélations. Une grande partie de l’événement de l’été se déroule à la dernière minute, Keighley ne connaissant même pas les révélations comme Unreal Engine 5 jusqu’à moins d’une semaine à l’avance. En tant que tel, le calendrier est actuellement assez mince, mais nous savons que la soirée d’ouverture de la gamescom devrait être un grand départ pour l’événement.

[Source: Geoff Keighley on Twitter, gamescom (1), (2)]