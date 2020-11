La société mère de PUBG, Krafton, dévoile sa collaboration avec Microsoft Azure

Image via Tencent

La société mère de PUBG Corp., Krafton a annoncé aujourd’hui sa collaboration avec le service de cloud computing de Microsoft, Azure, selon un rapport de Business Wire.

Dans le cadre de ce partenariat, Microsoft Azure travaillera avec Krafton pour assurer la «protection des données personnelles» des produits Krafton, notamment PUBG sur PC et consoles et même PUBG Mobile. Le rapport indique que la collaboration «garantira que les droits à la confidentialité sont respectés et que les logiciels concernés seront pleinement conformes à toutes les lois et réglementations applicables».

Cette annonce fait suite à l’interdiction de PUBG Mobile en Inde le 2 septembre. Le ministère indien de l’électronique et de l’informatique (MeitY) a ordonné une interdiction provisoire de PUBG Mobile et sa version allégée, citant des problèmes de protection des données. Le ministère a allégué que le jeu transmettait les données des utilisateurs de manière non autorisée à des serveurs en dehors de l’Inde.

PUBG Mobile a été publié en Inde par le géant chinois de la technologie Tencent. Après son interdiction, PUBG Corp. a annoncé qu’elle assumait les responsabilités d’édition dans le pays. PUBG Corp. avait déclaré qu’elle espérait travailler «main dans la main avec le gouvernement indien pour trouver une solution» pour ramener le jeu en Inde.

Le rapport de Business Wire ajoute que Krafton et Microsoft introduiront également un «processus de vérification» qui garantira que le stockage des données personnelles respecte toutes les «exigences appropriées dans les territoires où Krafton et ses filiales exploitent des services de jeux».

Récemment, Krafton a également annoncé le mois dernier que PUBG Corp. fusionnera complètement avec la société. Cela se produira d’ici le 2 décembre. Krafton traitera les informations personnelles de tous PUBG les utilisateurs progressent dans le «même champ d’obligations en vertu des lois connexes».

Tandis que PUBG a été développé et publié par PUBG Corp. pour consoles et PC, la version mobile a été développée et publiée par Tencent. En Corée du Sud, cependant, une version distincte de PUBG Mobile existe géré par PUBG Corp.

